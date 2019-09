Помер лідер легендарної рок-групи: їхні пісні знають всі

Легендарний американський рок-музикант Рік Окасек, лідер групи The Cars, яка була неймовірно популярна в 70-80-х роках минулого століття, був знайдений мертвим у власній квартирі.

За інформацією видання Page Six, тіло 75-річного музиканта виявила 15 вересня його дружина - супермодель і актриса чеського походження Поліна Поризкова. Причини смерті музиканта поки не називаються. Попередньо відомо, що смерть настала через природні причини.

Рік Окасек (фото: facebook.com ricocasek)

Поліна і Рік одружилися у 1989 році, вже після розпаду The Cars. Вони виховали двох синів. З 2017 року пара жила окремо, хоча офіційно розлучення оформлено не було.

Рік Окасек був одним із засновників The Cars, в 1977 році музиканти підписали котракт з групою Elektra Records. Вони виступали у жанрі new wave, рок, поп-рок. Критики характеризували стиль групи, як вдалу суміш панку, арт-року, рокабіллі і пауер-попа.

The Cars розпалися в 1988 році. У 2005 інші учасники колективу створили групу The New Cars, що виконувала пісні The Cars. У 2011 група The Cars зібралася, навесні видала альбом Move Like This і в його підтримку вирушила в невеликий тур по США.

У квітні 2018 група введена в Зал слави рок-н-ролу і виступила на церемонії відкриття.

Рік Окасек і Поліна Поризкова (фото: facebook.com ricocasek)

Рік Окасек крім роботи з групою активно займався сольною кар'єрою. Один з його сольників This Side of Paradise у 80-х роках зайняв 52-е місце в Billboard 200. Крім того музикант продюсував безліч інших виконавців.

А шлюб з супермоделлю Поліною Поризковою свого часу зробив їхню пару героями обкладинок і статей західних таблоїдів.

Одними з найбільш популярних хітів The Cars є Just What I Needed, You Might Think, Drive.

The Cars "Drive" (відео: YouTube)

