Мастер документальной съемки: умер легендарный фотограф

Роберт Франк (Фото: New York NY 2013 by Eugene Richards)

Он был признан самым влиятельным фотографом XX века

В канадской провинции Новая Шотландия, на 95-м году жизни скончался один из самых гениальных фотографов XX века, режиссер, оператор – Роберт Франк. Смерть легендарного американо-швейцарского фотографа подтвердили в нью-йоркской художественной галереи Pace/MacGill. Об этом сообщили в издании New York Times.

Роберт Франк (Фото: facebook.com/robertfrankphotography)

Роберт Франк родился 9 ноября 1924 года в Цюрихе. В 1935 году он вместе с братом был лишен германского гражданства из-за своего происхождения и только в 1945 году он стал гражданином Швейцарии. Фотографию начал изучать в юные годы в Цюрихе.

Фото: facebook.com/robertfrankphotography

С 1941 года начал работать и постепенно завоевал себе популярность. В 1948 -1954 году начал ездить по всеми миру и работать с такими известными изданиями, как Look, Life, Vougue и другими.

В 1955 году получил премию Фонда Гуггенхайма, которая открыла перед ним новые возможности.

Фото: facebook.com/robertfrankphotography

Роберт Франк был признан одним из самых влиятельных фотографов 20 века, а также одним из лучших документальных фотографов.

Его авторству принадлежат фотоснимки для нашумевшей книги The Americans. Также он занимался режиссурой таких фильмов как "Мне и моему брату", "Сахарная гора", "Погадай на ромашке", "Разговоры в Вермонте", "Охотник", "Один час".

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