Умер легендарный шансонье Вилли Токарев

Вилли Иванович Токарев, певец-шансонье, легендарный музыкант, умер на 85-м году жизни. Последние недели жизни он провел в больнице. Об этом сообщает Николай Тамразов со ссылкой на родственников.

Вилли Токарев был экстренно госпитализирован несколькими неделями назад после обследования в одной из московских больниц. 4 августа стало известно, что артист умер из-за болезни.

Время и место прощания с легендарным шансонье пока не сообщается.

Вилли Токарев умер – причина смерти и биография шансонье (фото: Лилия Шарловская)

Следует напомнить, Вилен Иванович Токарев родился 11 ноября 1934 года на хуторе Чернышев Шовгеновского района Адыгейской АО Северо-Кавказского края РСФСР (сейчас Республика Адыгея России), его предки из кубанских казаков. Имя ему было дано в честь В. И. Ленина.

Музыкант творил в жанре русский шансон. В 1970-1980-е годы он жил среди русских эмигрантов в США, и получил там большую известность, выпустив несколько произведений. В 1989 году Токарев прибыл на гастроли в СССР, на его мероприятия приходили тысячи людей. В 1990-е годы Токарев вернулся в Москву и остался в ней жить. Он был удостоен звания почетного жителя Таганского района столицы.

В 2015, 2016, 2017 году он стал победителем в номинации "Шансон года" в России.

С 1976 по 2014 года Вилли Токарев выпустил 50 альбомов и 6 сборников.

Вилли Токарев умер – причина смерти и биография шансонье (видео: youtube.com)

Напомним, что ранее умер известный композитор и музыкант.