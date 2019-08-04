Помер легендарний шансоньє Віллі Токарєв

Віллі Токарєв помер на 85-му році життя
Віллі Іванович Токарєв, співак-шансоньє, легендарний музикант, помер на 85-му році життя. Останні тижні життя він провів у лікарні. Про це повідомляє Микола Тамразов з посиланням на родичів.
Віллі Токарєв був екстрено госпіталізований кількома тижнями тому після обстеження в одній з московських лікарень. 4 серпня стало відомо, що артист помер через хворобу.
Час і місце прощання з легендарним шансоньє поки не повідомляється.
Віллі Токарєв помер – причина смерті і біографія шансоньє (фото: Лілія Шарловская)
Слід нагадати, Вілен Іванович Токарєв народився 11 листопада 1934 року на хуторі Чернишов Шовгенівського району Адигейської АТ Північно-Кавказького краю РСФРР (зараз Республіка Адигея Росії), його предки з кубанських козаків. Ім'я йому було дано на честь в. І. Леніна.
Музикант творив у жанрі шансон. У 1970-1980-ті роки він жив серед російських емігрантів в США, і отримав велику популярність, випустивши кілька творів. У 1989 році Токарєв прибув на гастролі в СРСР, на його заходи приходили тисячі людей. У 1990-ті роки Токарєв повернувся до Москви і залишився у ній жити. Він був удостоєний звання почесного жителя Таганського району столиці.
У 2015, 2016, 2017 році він став переможцем у номінації "Шансон року" в Росії.
З 1976 по 2014 роки Віллі Токарєв випустив 50 альбомів і 6 збірок.
Віллі Токарєв помер – причина смерті і біографія шансоньє (відео: youtube.com)
Нагадаємо, що раніше помер відомий композитор і музикант.