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Умер известный композитор и музыкант

STYLERПерсоны    03.08.2019 - 21:55
Умер известный композитор и музыкант
Баррингтон Фелунг умер – причина смерти знаменитого композитора (иллюстративное фото: РБК-Украина)

Популярный композитор умер на 66-м году жизни

Композитор и музыкант Баррингтон Фелунг умер в возрасте 65 лет. По информации ВВС, Фелунг умер 1 августа в своем доме в Австралии, однако об этом сообщили совсем недавно. Причины смерти не уточняются.

Фелунг умер дома в Австралии, подтвердил агент Би-би-си. Причина смерти не была указана.

Фелунг родился 10 мая 1954 года в Мэнли, Новый Южный Уэльс и вырос в пригороде северных пляжей Сиднея. Он начал играть на гитаре R&B в клубах, но он открыл для себя Баха в подростковом возрасте, что привлекло его к классическому репертуару. Свою карьеру музыкант начинал как академический композитор, сочиняя музыку для балета.

Умер известный композитор и музыкант

Баррингтон Фелунг умер – причина смерти знаменитого композитора (фото: bbc.com)

В 1986 году режиссер Энтони Мингелла предложил ему написать партитуру для спектакля "Сделано в Бангкоке". Параллельно Фелунг работал на телевидении, создавая музыку для криминальной киноленты Майкла Элфика "Благо".

В 1987 году композитор написал главную музыкальную тему для сериала "Инспектор Морс", за которую был номинирован на премию BAFTA за лучшую оригинальную музыку.

Многие режиссеры и деятели культуры выразили в социальных сетях скорбь о преждевременной утрате.

Напомним, что ранее видео наезда на известного диджея шокировало сеть.

До этого мы сообщали, что умер легендарный певец и композитор, который основал музыкальное направление.

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