UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Умер легендарный футболист Герд Мюллер: экс-форварду "Баварии" было 75 лет

Автор: Роман Мирончук

Герд Мюллер умер сегодня утром, 15 августа. Легендарному футболисту было 75 лет. Он вошел в историю, играя за "Баварию" и национальную сборную Германии.

О смерти бывшего спортсмена сообщил футбольный клуб "Бавария".

Мюллер забил невероятные 566 голов в 607 матчах за "Баварию" и по-прежнему является рекордсменом по количеству забитых голов в Бундеслиге (365).

Он также семь раз был лучшим бомбардиром. Нападающий забил 68 мячей в 62 матчах за сборную Германии.

Мюллер впервые перешел в "Баварию" летом 1964 года и выиграл Межконтинентальный кубок, три Кубка европейских чемпионов и Кубок обладателей кубков. Он был чемпионом Бундеслиги и обладателем Кубка Германии по футболу четыре раза.

В составе национальной сборной он выиграл чемпионат Европы 1972 года и чемпионат мира 1974 года, забив победный гол в финале в Мюнхене против Нидерландов.

После ухода на пенсию он долгое время оставался в клубе тренером молодежи. У него остались жена и дочь.

"Герд Мюллер был величайшим нападающим из всех, когда-либо существовавших, прекрасным человеком и характером мирового футбола. Мы все объединены глубоким трауром с его женой Уши, а также с его семьей. Без Герда Мюллера "Бавария" не была бы клубом, который мы все любим сегодня. Его имя и память будут жить вечно", - сказал президент клуба Герберт Хайнер.

Напомним, умер знаменитый украинский футболист и тренер Владимир Дикий.

Ранее ушел из жизни знаменитый украинский дзюдоист и самбист Сергей Новиков.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол