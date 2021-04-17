Настоящая легенда: умер украинский олимпийский чемпион

В Киеве умер знаменитый украинский дзюдоист и самбист Сергей Новиков в возрасте 71 года. Олимпийский чемпион в последнее время болел, а скончался в результате инсульта.

Об этом передали в Федерации дзюдо Украины .

Сергей Петрович тренировался в Киеве ДСО "Динамо". Он выступал в супертяжелом весе, и был одним из самых ярких воспитанников основателя украинского дзюдо Ярослава Волощука.

Новиков считается основателем вида единоборств, который называется "русский бой".

Будущий легендарный спортсмен родился 15 декабря 1949 года в Москве. Будучи талантливым дзюдоистом, он участвовал на Олимпийских играх в Монреале в 1976 году, где завоевал золотую медаль.

Новиков также стал обладателем "серебра" (Лозанна, 1973 год) и "бронзы" (Вена, 1975 год) чемпионатов мира, восьми наград личных чемпионатов Европы, трехкратным Чемпионом Европы среди команд в составе сборной СССР.

Украинский дзюдоист, олимпийский чемпион Сергей Новиков (фото: ukrainejudo.com)

"Годы ярких побед на международных татами - это 1970-1980 годы. Завершил карьеру после Олимпиады-1980 в Москве. В последние годы развивал универсальный бой", - рассказали в Федерации.

В Киеве ночью 16 апреля его сердце перестало биться.

Украинский олимпийский чемпион Сергей Новиков (фото: ukrainejudo.com)

В сети скорбят о кончине легендарного дзюдоиста Сергея Новикова, и рассказывают о его уникальном стиле боя.