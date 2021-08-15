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Помер легендарний футболіст Герд Мюллер: екс-форварду "Баварії" було 75 років

Автор: Роман Мирончук

Герд Мюллер помер сьогодні вранці, 15 серпня. Легендарному футболісту було 75 років. Він увійшов в історію, граючи за "Баварію" і національну збірну Німеччини.

Про смерть колишнього спортсмена повідомив футбольний клуб "Баварія".

Мюллер забив неймовірні 566 голів в 607 матчах за "Баварію" і як і раніше є рекордсменом за кількістю забитих голів в Бундеслізі (365).

Він також сім разів був кращим бомбардиром. Нападник забив 68 м'ячів в 62 матчах за збірну Німеччини.

Мюллер вперше перейшов в "Баварію" влітку 1964 року і виграв Міжконтинентальний кубок, три Кубки європейських чемпіонів і Кубок володарів кубків. Він був чемпіоном Бундесліги і володарем Кубка Німеччини з футболу чотири рази.

У складі національної збірної він виграв чемпіонат Європи 1972 року і чемпіонат світу 1974 року, забивши переможний гол у фіналі в Мюнхені проти Нідерландів.

Після відходу на пенсію він довгий час залишався в клубі тренером молоді. У нього залишилися дружина і дочка.

"Герд Мюллер був величнішим нападником з усіх, що коли-небудь існували, прекрасною людиною і характером світового футболу. Ми всі об'єднані глибокою жалобою з його дружиною Уші, а також з його родиною. Без Герда Мюллера "Баварія" не була б клубом, який ми всі любимо сьогодні. Його ім'я і пам'ять будуть жити вічно ", - сказав президент клубу Герберт Хайнер.

Нагадаємо, помер знаменитий український футболіст і тренер Володимир Дикий.

Раніше пішов з життя відомий український дзюдоїст і самбіст Сергій Новіков.

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