Умер легендарный американский актер: фильмы с ним видели все

Известный голливудский актер Майкл Джей Поллард, сыгравший в фильме "Бонни и Клайд", скончался в Лос-Анджелесе в возрасте 80 лет. Смерть наступила в результате внезапной остановки сердца. Незадолго до кончины Поллард был госпитализирован в медицинский центр им. Рональда Рейгана. Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на слова кинорежиссера Роба Зомби.

"Я всегда любил его работу и его действительно уникальное присутствие на экране. Он был одним из первых актеров, которых я знал", - написал Роб Зомби.

За свою долгую карьеру актер сыграл в кино несколько десятков ролей. Всемирную известность ему принесла криминальная драма "Бонни и Клайд".

Майкл Джон Поллард родился 30 мая 1939 года в штате Нью-Джерси. Его родители были поляками. Им удалось дать сыну образование. Обучение актерскому мастерству Майкл проходил в Нью-Йорке.

Впервые на экране он появился в 1959 году в популярном телесериале "Альфред Хичкок представляет", где сыграл небольшую роль в одном из эпизодов. Спустя три года режиссер Мартин Ритт снял Майкла в художественном фильме. Это была картина "Приключения молодого человека".

Но успех к нему как к актеру пришел только через 10 лет. В 1972 году на экраны вышла драма "Бонни и Клайд" Артура Пенна. Главные роли в этой картине, которая приобрела статус культовой, исполнили Уоррен Битти и Фэй Данауэй. Но зрители и критики также отметили блестящую игру актеров второго плана. В их числе были Майкл Джей Поллард, Джин Хэкмен и Эстель Парсонс. Все пятеро были номинированы на "Оскар", но премия досталась только Парсонс. Поллард также номинировался на "Золотой глобус" и BAFTA, которую получил как лучший дебютант.

Майкл Джей Поллард (кадр из фильма "Бонни и Клайд")

После этого он был обречен играть характерные роли второго плана. Лишь однажды Полларду досталась главная роль — в вестерне "Маленький грязный Билли" он сыграл легендарного бандита Билли Кидда.

Среди самых популярных кинокартин, в которых сыграл Поллард, - "Четыре всадника Апокалипсиса", "Малыш Фаусс и Большой Хэлси", "Мелвин и Говард", "Роксанна", "Американская готика", "Новая рождественская история", "Танго и Кэш", "Дик Трейси", "Доля секунды", "Дом 1000 трупов".

Напомним, что ранее умер легендарный продюсер "Крестного отца" и "Великого Гэтсби".