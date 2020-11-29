Умер известный журналист и медиаэксперт: ему было всего 55 лет

Ушел из жизни медиаэксперт, журналист Сергей Черненко
После тяжелой болезни на 56-м году ушел из жизни Сергей Черненко - журналист, аналитик, исследователь медиа и участник первого состава редакции "Телекритики" и "Детектор медиа".
О смерти журналиста рассказал его близкий друг Ярослав Латко, сообщает "Детектор медиа".
В 90-х годах Сергей работал в газете "День". В сентябре 2001 года присоединился к команде Наталии Лигачевой, создававшей онлайн-издание "Телекритика".
Черненко работал в команде "Детектор медиа" до мая 2005 года, но оставался регулярным корреспондентом и в дальнейшем.
Сергей Черненко (фото: facebook.com/Сергей Черненко)
Сергей занимался глубокими исследованиями медиа, работал в Национальном институте стратегических исследований экспертом, заведующим сектором мониторинговых исследований и отдела внешних коммуникаций. Был членом Экспертного совета при Министерстве информационной политики.
Хоронить Сергея будут в Тернополе, рядом с матерью. О времени и месте прощания сообщат 30 ноября.
В сети знакомые Сергея Черненко скорбят об утрате, и говорят, что у него было 4 инсульта.
Напомним, в Днепре от коронавируса умер известный журналист Геннадий Сахаров.
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