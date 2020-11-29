Умер известный журналист и медиаэксперт: ему было всего 55 лет

После тяжелой болезни на 56-м году ушел из жизни Сергей Черненко - журналист, аналитик, исследователь медиа и участник первого состава редакции "Телекритики" и "Детектор медиа".

О смерти журналиста рассказал его близкий друг Ярослав Латко, сообщает "Детектор медиа".

В 90-х годах Сергей работал в газете "День". В сентябре 2001 года присоединился к команде Наталии Лигачевой, создававшей онлайн-издание "Телекритика".

Черненко работал в команде "Детектор медиа" до мая 2005 года, но оставался регулярным корреспондентом и в дальнейшем.

Сергей Черненко (фото: facebook.com/Сергей Черненко)

Сергей занимался глубокими исследованиями медиа, работал в Национальном институте стратегических исследований экспертом, заведующим сектором мониторинговых исследований и отдела внешних коммуникаций. Был членом Экспертного совета при Министерстве информационной политики.

Хоронить Сергея будут в Тернополе, рядом с матерью. О времени и месте прощания сообщат 30 ноября.

В сети знакомые Сергея Черненко скорбят об утрате, и говорят, что у него было 4 инсульта.

Потеря;

Хороший был человек. Невероятный;

Не видел его лет 3. Скучаю. Интересная и неординарная личность;

Очень интересный и добрый был человек! Земля пухом... Царство небесное;

Это просто ужас. Мои соболезнования родным и друзьям. Я знал его довольно давно, но мы не были близки, к сожалению, однако каждая наша встреча была для меня маленьким праздником - настолько легким и веселым человеком он был. Острой на язык, и, конечно, Сергей - один из самых умных и эрудированных людей, которых я знал за всю свою жизнь.

Напомним, в Днепре от коронавируса умер известный журналист Геннадий Сахаров.

Ранее под Тернополем под дверью больницы умер известный волонтер Игорь Цепенюк.