Помер відомий журналіст і медіаексперт: йому було всього 55 років

Після важкої хвороби на 56-му році пішов з життя Сергій Черненко, журналіст, аналітик, дослідник медіа і учасник першого складу редакції "Телекритики" і "Детектор медіа".

Про смерть журналіста розповів його близький друг Ярослав Латко, повідомляє "Детектор медіа".

В 90-х роках Сергій працював у газеті "День". У вересні 2001 року приєднався до команди Наталії Лігачової, яка створила онлайн-видання "Телекритика".

Черненко працював у команді "Детектор медіа" до травня 2005 року, але залишався регулярним дописувачем і надалі.

Сергій Черненко (фото: facebook.com/Сергій Черненко)

Сергій займався глибокими дослідженнями медіа, працював в Національному інституті стратегічних досліджень експертом, завідуючим сектором моніторингових досліджень відділу зовнішніх комунікацій. Був членом Експертної ради при Міністерстві інформаційної політики.

Ховати Сергія будуть в Тернополі, поруч з матір'ю. Про час і місце прощання повідомлять 30 листопада.

У мережі знайомі Сергія Черненко сумують про втрату, і кажуть, що у нього було 4 інсульти.

Втрата;

Хороший був чоловік. Неймовірний;

Не бачив його років 3. Сумую. Цікава і неординарна особистість;

Дуже цікавий і добрий був чоловік! Земля пухом... Царство небесне;

Це просто жах. Мої співчуття рідним і друзям. Я знав його досить давно, але ми не були близькі, на жаль, однак кожна наша зустріч була для мене маленьким святом - настільки легкою і веселою людиною він був. Гострий на язик, і, звичайно, Сергій - один з найбільш розумних і ерудованих людей, яких я знав за все своє життя.

Нагадаємо, у Дніпрі від коронавірусу помер відомий журналіст Геннадій Сахаров.

Раніше під Тернополем під дверима лікарні помер відомий волонтер Ігор Цепенюк.