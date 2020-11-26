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Он был светлым и мудрым: под Тернополем под дверью больницы умер известный волонтер

Тернополь, Четверг 26 ноября 2020 08:36
Он был светлым и мудрым: под Тернополем под дверью больницы умер известный волонтер
В Тернопольской области умер известный волонтер (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Игорь Цепенюк умер в возрасте 57 лет от COVID-19

Под Тернополем от осложнений коронавируса умер известный украинский волонтер Игорь Цепенюк. Врачи не смоги его реанимировать и он скончался под дверьми инфекционного отделения больницы. Об этом на своей странице в Facebook сообщила 6-я сотня ДУК "Правый сектор"

Известно, что 57-летний Цепенюк все годы войны на Донбассе помогал украинским военным.

"Отошел в вечность побратим, предприниматель, волонтер, добрый и светлый человек Игорь Цепенюк. Его жажда победы и жажда помогать тем, кто в этом нуждается, была очень сильной. Все, что задумал, все реализовывал. Один из немногих, кто за 7 лет войны не устал помогать добровольцам, один из немногих, кто выступал меценатом в воспитании будущего молодого поколения. Молимся за его душу, приносим соболезнования родным", - сказано в сообщении.

Он был светлым и мудрым: под Тернополем под дверью больницы умер известный волонтерВ Тернопольской области умер Игорь Цепенюк (фото: facebook.com/6rsduk)

Вдова Игоря Цепенюка Валентина сообщила, что он умер под дверью Бучацкого инфекционного отделения после тяжелой изнурительной дороги в кислородной маске. В Тернополе не было отделения гемодиализа для коронавирусных больных и семья вынуждена была везти его в Бучач.

"Реанимировать не смогли… Ибо великий Тернополь не способен иметь у себя отдел гемодиализа для ковидних больных. Да еще и зависимых от кислорода. Для Тернополя эта потеря пройдет незаметно. Но она покалечила нашу семью и всех, кто знал моего мужа! Он был очень светлым и мудрым человеком! Я имела мужчину, за которого благодарила Бога! Он был замечательным отцом, дедушкой, шурином, сватом, другом, умным советчиком, надежным плечом! Ему было всего 57 лет!" - написала жена Игоря.

Как мы ранее писали, В Кропивницком от COVID-19 умерла 17-летняя девушка.

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