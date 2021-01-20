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Умер известный украинский дизайнер: одевал Лободу и Астафьеву

Киев, Среда 20 января 2021 13:23
Умер известный украинский дизайнер: одевал Лободу и Астафьеву
Дизайнер Сергей Ермаков умер (фото: facebook.com.Сергей Ермаков)
Автор: Людмила Жукова

В Украине умер известный дизайнер Сергей Ермаков. Из-за диабета последние годы он практически ничего не видел, но это не мешало ему создавать коллекции одежды. О смерти модельера сообщила его подруга Светлана Вольнова.

"Умер наш прекрасный, наш удивительный, наш самый талантливый дизайнер Сергей Ермаков, друг мой, любимый. 20 января солнечным утром, простите, больше писать не могу, слишком больно", - написала Светлана на Facebook.

Причину смерти Светлана Вольнова не сообщила. Сергею Ермакову было 48 лет. В последнее время он передвигался на коляске, был вынужден пользоваться слуховым аппаратом.

С детства Сергей Ермаков страдал от сахарного диабета и был практически незрячим почти всю жизнь.

"С 11 лет я инвалид первой группы", - рассказывал дизайнер в программе "Життя відомих людей".

Он увлекался рисованием еще с 6 лет и проводил за этим занятием 6-7 часов в день. Уже в старших классах Сергей придумывал модели платьев.

Сергей Ермаков считался одним из самых дорогих дизайнеров Украины. Он шил платья из дорогих и качественных материалов.

Умер известный украинский дизайнер: одевал Лободу и АстафьевуСергей Ермаков умер (фото: Facebook/Светлана Вольнова)

Отметим, что модельер одевал Светлану Лободу, Дашу Астафьеву, Камалию, Надежду Мейхер и еще много известных украинских леди. В платье от Ермакова Маша Ефросинина закрывала Евровидение-2005 в Киеве. Творчество украинского кутюрье ценили зарубежные fashion-гуру, такие как Жан-Поль Готье и Вячеслав Зайцев.

Как мы писали ранее, Барон Бенджамин де Ротшильд умер в возрасте 57 лет - потомок основателя династии Ротшильд в седьмом поколении, председатель совета директоров группы Эдмона де Ротшильда (Edmond de Rothschild Holding SA) скончался от сердечного приступа.

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