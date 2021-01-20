Помер відомий український дизайнер: одягав Лободу і Астаф'єву

Дизайнер Сергій Єрмаков помер (фото: facebook.com.Сергій Єрмаков)

В Україні помер відомий дизайнер Сергій Єрмаков. Через діабет останні роки він практично нічого не бачив, але це не заважало йому створювати колекції одягу. Про смерть модельєра повідомила його подруга Світлана Вольнова.

"Помер наш прекрасний, наш дивовижний, наш талановитий дизайнер Сергій Єрмаков, друже мій, коханий. 20 січня сонячним ранком, вибачте, більше писати не можу, дуже боляче", - написала Світлана на Facebook.

Причину смерті Світлана Вольнова не повідомила. Сергію Єрмакову було 48 років. Останнім часом він пересувався на візку, був змушений користуватися слуховим апаратом.

З дитинства Сергій Єрмаков страждав від цукрового діабету і був практично незрячим майже все життя.

"З 11 років я інвалід першої групи", - розповідав дизайнер в програмі "Життя відомих людей".

Він захоплювався малюванням ще з 6 років та проводив за цим заняттям 6-7 годин на день. Вже в старших класах Сергій придумував моделі суконь.

Сергій Єрмаков вважався одним з найдорожчих дизайнерів України. Він шив одяг з дорогих і якісних матеріалів.

Сергій Єрмаков помер (фото: Facebook/Світлана Вольнова)

Зазначимо, що модельєр одягав Світлану Лободу, Дашу Астаф'єву, Камалію, Надію Мейхер і ще багато відомих українських леді. У сукні від Єрмакова Маша Єфросиніна закривала Євробачення-2005 у Києві. Творчість українського кутюр'є цінували зарубіжні fashion-гуру, такі як Жан-Поль Готьє та В'ячеслав Зайцев.

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