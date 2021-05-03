Умер известный украинский актер: звезда фильма "Весна на Заречной улице"

"Отец!!! Ты самый лучший папа на земле!!! Ты всегда переживал не только за нас, твоих детей, но и за тех, кто были близки твоему сердцу, и старался делать для нас все!!! Ты дал нам больше, чем мог, и продолжаешь делать это и сейчас! Мы благодарим тебя, и очень скучаем... Тебя не стало сегодня, в светлый праздник Пасхи, в 19:00… Мы не прощаемся и любим тебя!!!" - написал сын актера.

Жан Мельников (фото: facebook.com/andrey.melnikov)

Жан Мельников родился 27 июля 1936 года в Днепропетровске (сейчас Днепр). Он был почетным гражданином своего города. Кроме того, он член-корреспондент Национальной академии искусств Украины (2013).

Жан Мельников в фильме "Весна на Заречной улице" (скриншот с видео)

Мельников также был художественным руководителем в Днепропетровском академическом театре драмы и комедии.

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