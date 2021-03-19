Умер известный украинский актер: звезда "Электроника" и "Ликвидации"

Александр Казимиров – советский и украинский актер театра и кино. Родился в Одессе 8 июля 1944 года. В 1966 году окончил Одесское театрально-художественное училище, а после был принят в труппу Одесского русского драматического театра имени А. Иванова.

В кино Казимиров начал сниматься в 1971 году. Зрители помнят его по ролям в таких фильмах: "Капитан Немо", "Приключения Электроника", "Время для размышлений", "В поисках капитана Гранта", "Дорога в Парадиз", "Однажды в Одессе, или Как уехать из СССР", "Сонька Золотая ручка", "Одесса-мама", "Ликвидация", "Зефир в шоколаде", "Мужчина легкого поведения".

Александр Казимиров в сериале "Ликвидация"

Также Александр Казимиров был известен по своим ролям в театре:

Парис - "Ромео и Джульетте"

Альберт – "С вечера до полудня"

Карандашев – "Бесприданница"

Князь Хворостинин – "Царь Федор Иоаннович"

Марини – "Пушкин в Одессе"

Хэверн – "Зыковы"

Гиберн – "Ревизор"

Кантор Звибак – "Закат"

"Ушел из жизни Александр Казимиров. В прошлом актер Одесского драматического театра, актер кино, супруг Натальи Дубровской. Светлая память", - написал Юрий Ющенко.

Стоит отметить, что Александр Казимиров скончался еще 13 марта, но об этом стало известно только сейчас. Причина смерти артиста не указывается.