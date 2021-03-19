Помер відомий український актор: зірка "Електроніка" і "Ліквідації"

В Одесі помер на 76-му році життя відомий український актор театру і кіно Олександр Казиміров. Його пам'ятали та любили завдяки ролям у культових фільмах для молоді.
Про смерть артиста повідомив його друг Юрій Ющенко на своїй сторінці в Facebook.
Олександр Казиміров – радянський і український актор театру і кіно. Народився в Одесі 8 липня 1944 року. У 1966 році закінчив Одеське театрально-художнє училище, а після був прийнятий в трупу Одеського російського драматичного театру імені А. Іванова.
В кіно Казиміров почав зніматися в 1971 році. Глядачі пам'ятають його за ролями у таких фільмах: "Капітан Немо", "Пригоди Електроніка", "Час для роздумів", "У пошуках капітана Гранта", "Дорога в Рай", "Одного разу в Одесі, або Як виїхати з СРСР", "Сонька Золота ручка", "Одеса-мама", "Ліквідація", "Зефір у шоколаді", "Чоловік легкої поведінки".
Олександр Казиміров в серіалі "Ліквідація"
Також Олександр Казіміров був відомий за своїми ролями в театрі:
Паріс - "Ромео і Джульєтту"
Альберт – "З вечора до полудня"
Карандашев – "Безприданниця"
Князь Хворостинін – "Цар Федір Іоаннович"
Маріні – "Пушкін в Одесі"
Хэверн – "Зикови"
Гиберн – "Ревізор"
Кантор Звибак – "Захід"
"Пішов з життя Олександр Казиміров У минулому актор Одеського драматичного театру, актор кіно, чоловік Наталії Дубровської. Світла пам'ять", - написав Юрій Ющенко.
Варто відзначити, що Олександр Казіміров помер ще 13 березня, але про це стало відомо тільки зараз. Причина смерті артиста не вказується.
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