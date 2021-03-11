Умер известный композитор: писал музыку к "Гардемаринам" и другим советским фильмам
Сегодня, 11 марта, в Санкт-Петербурге ушел из жизни знаменитый советский и российский композитор, музыкальный педагог Виктор Лебедев. Он является автором музыки к самым известным советским фильмам.
О смерти 86-летнего композитора сообщили представители законодательного собрания Санкт-Петербурга.
Он родился 5 января 1935 года в Ленинграде. В 1960 году окончил Ленинградскую консерваторию по классу фортепиано и органа. С этого же года вел преподавательскую деятельность в Ленинградском государственном институте культуры им. Н. К. Крупской.
Виктор Лебедев (фото: wikipedia.org)
Виктор Лебедев написал музыку к 50 кинофильмам, в том числе к известной картине "Гардемарины, вперед!" и продолжении "Виват, гардемарины!".
Кроме того, он писал музыку к мультфильмам, сочинял для симфонического оркестра, оперы - "Волшебник Изумрудного города" (1968), и балета - "Похождения солдата Пешкина" (1968), "Волшебники зимы" (1973), "Педагогическая поэма" (1977).
Более 60 лет Лебедев занимал должность профессора и декана факультета музыкального искусства эстрады Санкт-Петербургского государственного института культуры.
Музыка Виктора Лебедева к фильмам (видео: YouTube)
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