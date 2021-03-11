ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Умер известный композитор: писал музыку к "Гардемаринам" и другим советским фильмам

Новина українською → Россия, Четверг 11 марта 2021 23:21
Умер известный композитор: писал музыку к "Гардемаринам" и другим советским фильмам Скончался Виктор Лебедев (иллюстративное фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Сегодня, 11 марта, в Санкт-Петербурге ушел из жизни знаменитый советский и российский композитор, музыкальный педагог Виктор Лебедев. Он является автором музыки к самым известным советским фильмам.

О смерти 86-летнего композитора сообщили представители законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Он родился 5 января 1935 года в Ленинграде. В 1960 году окончил Ленинградскую консерваторию по классу фортепиано и органа. С этого же года вел преподавательскую деятельность в Ленинградском государственном институте культуры им. Н. К. Крупской.

Умер известный композитор: писал музыку к &quot;Гардемаринам&quot; и другим советским фильмам

Виктор Лебедев (фото: wikipedia.org)

Виктор Лебедев написал музыку к 50 кинофильмам, в том числе к известной картине "Гардемарины, вперед!" и продолжении "Виват, гардемарины!".

Кроме того, он писал музыку к мультфильмам, сочинял для симфонического оркестра, оперы - "Волшебник Изумрудного города" (1968), и балета - "Похождения солдата Пешкина" (1968), "Волшебники зимы" (1973), "Педагогическая поэма" (1977).

Более 60 лет Лебедев занимал должность профессора и декана факультета музыкального искусства эстрады Санкт-Петербургского государственного института культуры.

Музыка Виктора Лебедева к фильмам (видео: YouTube)

Напомним, умер участник группы Brutto Сергей "Бразил" Королев, которому было всего 35 лет.

Ранее умеер известный украинский актер Иван Марченко, которого знали по роликам о киевском метро.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Жизнь преступления композитор
LITE
Праздник 11 марта и его самые строгие запреты: что нельзя делать, у кого именины
Праздник 11 марта и его самые строгие запреты: что нельзя делать, у кого именины