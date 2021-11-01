Умер известный украинский актер: звезда многих культовых фильмов
В Киеве умер известный советский и украинский актер театра и кино, заслуженный артист Украины Алексей Колесник. Ему был 71 год и причина смерти на данный момент неизвестна.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook украинский кинорежиссер Михаил Ильенко.
Алексей Колесник родился 28 марта 1950 года в Полтавской области. Окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. Дебютировал в 1973 году в фильме "Как закалялась сталь". С 1978 года начал карьеру на киностудии Довженко.
За годы своей карьеры сыграл более чем в 50 фильмах, выступал на сценах украинских театров.
Самые известные фильмы:
- "Алтунин принимает решение"
- "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго"
- "Холодное лето пятьдесят третьего"
- "Война на западном направлении"
- "Ярослав Мудрый"
- "Легенда о княгине Ольге"
- "Батальоны просят огня"
- "Сердца трех"
- "Небо в горошек"
- "День побежденных"
- "ТойХтоПройшовКрізьВогонь"
- "Узнай меня, если сможешь"
- "Село на миллион"
Умер актер Алексей Колесник
"Умер Алексей Колесник. Вождь индианского племени остался на экране. От него мы услышали легенду про Хейока – про индианских характерников, которые умели больше, чем обычные люди. В том числе – путешествовать за Грань. Более 20 ролей – путешествий за Грань. Позволено не каждому. Спасибо, Алексей", - написал Михаил Ильенко.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что умер известный украинский ветеран, внук которого погиб на Донбассе.
А также мы писали о том, что в Киеве от коронавируса почти в один день умерла пара известных писателей-фантастов.