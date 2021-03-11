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Помер відомий композитор: писав музику до "Гардемарин" та інших радянських фільмів

Новость на русском → Росія, Четвер 11 березня 2021 23:21
Помер відомий композитор: писав музику до "Гардемарин" та інших радянських фільмів Помер Віктор Лебедєв (ілюстративне фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Сьогодні, 11 березня, в Санкт-Петербурзі пішов з життя знаменитий радянський і російський композитор, музичний педагог Віктор Лебедєв. Він є автором музики до найвідоміших радянських фільмів

Про смерть 86-річного композитора повідомили представники законодавчих зборів Санкт-Петербурга.

Він народився 5 січня 1935 року в Ленінграді. У 1960 році закінчив Ленінградську консерваторію по класу фортепіано та органу. З цього ж року вів викладацьку діяльність у Ленінградському державному інституті культури ім. Н. К. Крупської.

Помер відомий композитор: писав музику до &quot;Гардемарин&quot; та інших радянських фільмів

Віктор Лебедєв (фото: wikipedia.org)

Віктор Лебедєв написав музику до 50 кінофільмів, у тому числі до відомої картини "Гардемарини, вперед!" і продовженні "Віват, гардемарини!".

Крім того, він писав музику до мультфільмів, симфонічного оркестру, опери - "Чарівник Смарагдового міста" (1968), та балету - "Пригоди солдата Пєшкіна" (1968), "Чарівники зими" (1973), "Педагогічна поема" (1977).

Понад 60 років Лебедєв обіймав посаду професора і декана факультету музичного мистецтва естради Санкт-Петербурзького державного інституту культури.

Музика Віктора Лебедєва до фільмів (відео: YouTube)

Нагадаємо, помер учасник гурту Brutto Сергій "Бразіл" Корольов, якому було всього 35 років.

Раніше помер відомий український актор Іван Марченко, якого знали по роликам про київське метро.

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