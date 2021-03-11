Помер відомий композитор: писав музику до "Гардемарин" та інших радянських фільмів

Сьогодні, 11 березня, в Санкт-Петербурзі пішов з життя знаменитий радянський і російський композитор, музичний педагог Віктор Лебедєв. Він є автором музики до найвідоміших радянських фільмів

Він народився 5 січня 1935 року в Ленінграді. У 1960 році закінчив Ленінградську консерваторію по класу фортепіано та органу. З цього ж року вів викладацьку діяльність у Ленінградському державному інституті культури ім. Н. К. Крупської.

Віктор Лебедєв (фото: wikipedia.org)

Віктор Лебедєв написав музику до 50 кінофільмів, у тому числі до відомої картини "Гардемарини, вперед!" і продовженні "Віват, гардемарини!".

Крім того, він писав музику до мультфільмів, симфонічного оркестру, опери - "Чарівник Смарагдового міста" (1968), та балету - "Пригоди солдата Пєшкіна" (1968), "Чарівники зими" (1973), "Педагогічна поема" (1977).

Понад 60 років Лебедєв обіймав посаду професора і декана факультету музичного мистецтва естради Санкт-Петербурзького державного інституту культури.

Музика Віктора Лебедєва до фільмів (відео: YouTube)