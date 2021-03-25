Умер известный кинорежиссер Бертран Тавернье: четырехкратный лауреат кинопремии "Сезар"

В четверг, 25 марта, во Франции в возрасте 79 лет умер известный режиссер Бертран Тавернье. Через месяц, 25 апреля, ему бы исполнилось 80 лет. Тавернье - четырехкратный лауреат французской кинопремии "Сезар". О также получал награды и от других известных международных кинофестивалей.

О смерти режиссера сообщил "Институт Люмьер", директором которого был покойный, на своей странице в Twitter .

Бертран Тавернье родился 25 апреля 1941 года в Лионе. Его отец был писателем. Тавернье изучал юриспруденцию, но очень любил кино. Изначально он был критиком, а потом стал ассистентом известного режиссера Жан-Пьера Мельвиля.

Первый успех ему принес фильм "Часовщик из Сен-Поля", который он снял в 1974 году. Картина получила специальный приз жюри "Серебряный медведь" на Берлинском кинофестивале.

Через пару лет его фильм "Пусть начнется праздник" (1975) принес ему первого "Сезара" в номинации "Лучший режиссер". В 1976 году криминальная драма "Судья и убийца" принесла Тавернье "Сезар" за лучший сценарий.

Бертран Тавернье (фото: wikipedia.org)

В 1985 году французский режиссер получил еще один "Сезар" - за лучший сценарий к фильму "Воскресенье за городом".

Через год Тавернье снял фильм "Полуночный джаз" (1986), в котором звучит музыка знаменитого американского джазмена Херби Хэнкока. Музыкант получил за эту работу премию "Оскар".

Картина "Жизнь и больше ничего" получила премию BAFTA в 1990 году как лучший иностранный фильм. Через пять лет новый успех в Берлине принес фильм "Приманка" (1995).

Свою последнюю премию "Сезар" Тавернье получил в 1997 году за драму "Капитан Конан".