Умер известный кинопродюсер и основатель "Кинотавра" Марк Рудинштейн

"Марк умер. Спасибо за соболезнования. Говорить нет сил", - заявила убитая горем женщина.

17 ноября у Рудинштейна произошел сердечный приступ и его положили в больницу. Ранее Рудинштейн перенес экстренную операцию по стентированию коронарных артерий.

Марк Рудинштейн (фото: facebook.com/Марк Рудинштейн)

Марк Рудинштейн родился 7 апреля 1946 года в Одессе. Работать он начал рано. В 15 лет трудился на судостроительном заводе в Николаеве, после чего служил в армии.

Рудинштейн учился в ГИТИСе, но не окончил его, затем в 1972-1976 годах учился на очно-заочном отделении в Театральном училище им. Б. Щукина.

Известный российский кинофестиваль "Кинотавр", который ежегодно проводится в Сочи, Марк Рудинштейн организовал вместе с Олегом Янковским в 1990 году.