Помер відомий кінопродюсер і засновник "Кінотавра" Марк Рудінштейн

"Марк помер. Дякую за співчуття. Говорити немає сил", - заявила вбита горем жінка.

17 листопада у Рудінштейна стався серцевий напад і його поклали в лікарню. Раніше Рудінштейн переніс екстрену операцію зі стентування коронарних артерій.

Марк Рудінштейн (фото: facebook.com/Марк Рудінштейн)

Марк Рудінштейн народився 7 квітня 1946 року в Одесі. Працювати він почав рано. У 15 років працював на суднобудівному заводі в Миколаєві, після чого служив в армії.

Рудінштейн навчався в ГІТІСі, але не закінчив його, потім в 1972-1976 роках навчався на очно-заочному відділенні в Театральному училищі ім. Б. Щукіна.

Відомий російський кінофестиваль "Кінотавр", який щорічно проводиться в Сочі, Марк Рудінштейн організував разом з Олегом Янковським в 1990 році.