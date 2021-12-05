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Помер відомий кінопродюсер і засновник "Кінотавра" Марк Рудінштейн

Автор: Роман Мирончук

Марк Рудінштейн помер сьогодні, 5 грудня, в одній з московських лікарень. Відомому кінопродюсеру, який заснував кінофестиваль "Кінотавр", було 75 років.

Про його смерть повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на заяву дружини Наталії.

"Марк помер. Дякую за співчуття. Говорити немає сил", - заявила вбита горем жінка.

17 листопада у Рудінштейна стався серцевий напад і його поклали в лікарню. Раніше Рудінштейн переніс екстрену операцію зі стентування коронарних артерій.

Марк Рудінштейн (фото: facebook.com/Марк Рудінштейн)

Марк Рудінштейн народився 7 квітня 1946 року в Одесі. Працювати він почав рано. У 15 років працював на суднобудівному заводі в Миколаєві, після чого служив в армії.

Рудінштейн навчався в ГІТІСі, але не закінчив його, потім в 1972-1976 роках навчався на очно-заочному відділенні в Театральному училищі ім. Б. Щукіна.

Відомий російський кінофестиваль "Кінотавр", який щорічно проводиться в Сочі, Марк Рудінштейн організував разом з Олегом Янковським в 1990 році.

Нагадаємо, помер 24-річний український екс-чемпіон з веслування. Спортсмен "згорів" за два тижні після того, як йому діагностували коронавірусну інфекцію.

Ми також писали про те, що пішов з життя відомий дизайнер Вірджіл Абло. Він був керівником чоловічої лінії одягу Louis Vuitton.

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