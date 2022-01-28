Легенда украинского бокса Владимир Вирчис: самые громкие победы тяжеловеса

Легендарный украинский боксер Владимир Вирчис скончался в возрасте 48 лет. Его боксерская карьера была на пике в начале 2000-х годов. В 2009 году он провел свой последний бой с латвийцем Эдгаром Кальнарасом и одержал победу. А после – ушел из большого спорта.

Кто такой Владимир Вирчис и что известно о его спортивных достижениях – читайте ниже.

Владимир Вирчис родился в 1973 году в Новой Каховке. Спортом начал заниматься с подросткового возраста и очень быстро выбрал бокс в качестве будущей карьеры.

Он выступал в боксе среди спортсменов в тяжелом и супертяжелом весе. Дебютировал на профессиональном ринге в 1999 году. И почти сразу начал активно выступать на рингах по всей Европе.

До 2006 года он неоднократно становился континентальным чемпионом. Провел 20 боев, из которых 17 выиграл нокаутом.

В 2007 году достиг пика своей карьеры и одержал победу над чемпионом Европы, получил пояс по версии EBU.

В 2008 году он провел бой за звание чемпиона мира по версии WBC. Но проиграл на ринге Хуану Карлосу Гомесу.

Последний бой Вирчис провел в 2009 году – за звание чемпиона Европы. В этом бою он одержал победу над латвийским боксером Эдгарсом Калнарсом.

Фото: Владимир Вирчис (facebook.com/timofejn)

За всю свою карьеру Вирчис получил всего два поражения. Первое в 2006 году – проиграл Руслану Чагаеву. Второе в 2008 году – Хуану Карлосу Гомесу.

После ухода из большого спорта Вирчис занялся бизнесом. Он вложил средства в аграрный бизнес и занимался фермерством в Херсонской области. Его состояние оценивалось на тот период в 2 миллиона долларов.

Лучшие бои Владимира Вирчиса

Лучшие бои Владимира Вирчиса

Бокс нокаут В.Вирчис-Балу Заур (Заур Абдулгамидов)

Бокс Вирчис - Биденко

Wladimir Virchis W KO 6 Paolo Vidoz