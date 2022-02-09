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Помер відомий художник Ігор Губський: за його роботами полюють музеї та колекціонери

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Середа 09 лютого 2022 17:01
Помер відомий художник Ігор Губський: за його роботами полюють музеї та колекціонери Фото: Ігор Губський (imaginepoint.gallery)
Автор: Роман Мирончук

Пішов з життя відомий художник Ігор Губський. Він був яскравим представником Української школи ХХ століття і його роботи зберігаються в багатьох музеях і приватних колекціях.

Про це повідомляє художник Віктор Хоменко на своїй сторінці в Facebook.

Ігор Губський народився 11 червня 1954 року в місті Кадіївка, Луганської області. Його батько був художником, а мати - домогосподаркою. Дитинство він провів у Кадіївці, а потім батьки вирішили переїхати до Луганська.

Після восьмого класу Губський вступає до Луганського художнього училища, яке закінчив з відзнакою в 1973 році. Там він отримав спеціальність викладача креслення і малювання.

Помер відомий художник Ігор Губський: за його роботами полюють музеї та колекціонери

Ігор Губський у 1976 році (фото: wikipedia.org)

У тому ж році він вступив до Київського державного художнього інституту на факультет живопису. Після другого курсу потрапив до майстерні відомого українського художника Віктора пузиркова.

У 1981 році Губський повернувся з армії, після чого потрапив у майстерню до українського художника-живописця Сергія Григор'єва, де навчався протягом 3 років.

Помер відомий художник Ігор Губський: за його роботами полюють музеї та колекціонери

Робота Губського - Вахтер (1987, Полотно, масло) (фото: wikipedia.org)

Переважна більшість робіт Губського - це портрети. При цьому стиль його робіт продовжував традиції психологічного портрета старого або класичного доавангардного мистецтва.

Помер відомий художник Ігор Губський: за його роботами полюють музеї та колекціонери

Робота Губського - Арлекін (2011, Полотно, масло) (фото: wikipedia.org)

Картини художника брали участь в торгах на аукціоні Cristie's, і Philips. Його роботи зберігаються в Національному художньому музеї України, в Державній Третьяковській галереї (Москва, Росія), в художньому музеї Мальме (Швеція), в Горлівському художньому музеї, Сумському художньому музеї, Луганському художньому музеї, та ін.

Помер відомий художник Ігор Губський: за його роботами полюють музеї та колекціонери

Робота Губського - Хто там? (2009, Полотно, масло) (фото: wikipedia.org)

Помер відомий художник Ігор Губський: за його роботами полюють музеї та колекціонери

Робота Губського - Обтяжений владою (2014, Полотно, масло) (фото: wikipedia.org)

Нагадаємо, помер відомий український скульптор "будинку з химерами" Микола Головань.

Раніше пішов з життя легендарний український боксер Володимир Вірчис.

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