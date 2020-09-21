Умер известный французский актер: играл в "Замороженном" и бондиане

Майкл Лонсдейл, известный французский актер британского происхождения, скончался 21 сентября в возрасте 89 лет в своем доме в Париже. За свою продолжительную карьеру он сыграл сотни ролей в театре и кино.

Среди ролей, которые он исполнил - психопат Хьюго Дракс из фильма о Джеймсе Бонде "Лунный гонщик", настоятель аббатства в "Имени розы", монах в "О людях и богах", профессор Эдуар Лорьеба в "Замороженном", где он играл с Луи де Фюнесом. О смерти актера сообщает Le Figaro.

Майкл Лонсдейл (фото: wikipedia.org)

Актер родился в Париже 24 мая 1931 года. Его мать была француженкой, а отец - английским офицером. Поэтому он одинаково хорошо владел как французским, так и английским языком. После проживания в Великобритании его семья переехала в Марокко в 1939 году. Там он провел всю Вторую мировую войну. Его страсть к комедии зародилась по возвращении во Францию ​​в 1947 году.

Лонсдейл собирался рисовать, но встреча со священником изменила его судьбу. Он очень любил комиков и кино, но никогда себя не представлял актером, потому что был очень застенчивым.

Через друга родителей, который водил его на мессу, Лонсдейл познакомился с отцом-доминиканцем, который своей речью вдохновил его поступить на театральный курс Татьяны Балашовой, француженки русского происхождения.

Его очень быстро заметили в театре и в кино. На сцене он начал работать в 1955 году под руководством Раймона Руло. Список известных режиссеров, которые приглашали его на сцену, впечатляет: Лоран Терзиефф, Пьер Дукс, Жан-Мари Серро, Клод Реди и другие.

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