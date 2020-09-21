Помер відомий французький актор: грав у "Замороженому" і бондіані

Майкл Лонсдейл, відомий французький актор британського походження, помер 21 вересня у віці 89 років у своєму будинку в Парижі. За свою тривалу кар'єру він зіграв сотні ролей у театрі і кіно.

Серед ролей, які він виконав - психопат Хьюго Дракс з фільму про Джеймса Бонда "Місячний гонщик", настоятель абатства в "Імені троянди", монах "Про людей і богів", професор Едуар Лорьеба в "Замороженому", де він грав з Луї де Фюнесом. Про смерть актора повідомляє Le Figaro.

Майкл Лонсдейл (фото: wikipedia.org)

Актор народився в Парижі 24 травня 1931 року. Його мати була француженкою, а батько - англійським офіцером. Тому він однаково добре володів як французькою, так і англійською мовою. Після проживання у Великобританії його сім'я переїхала в Марокко в 1939 році. Там він провів всю Другу світову війну. Його пристрасть до комедії зародилася після повернення до Франції в 1947 році.

Лонсдейл збирався малювати, але зустріч зі священником змінила його долю. Він дуже любив коміків і кіно, але ніколи себе не уявляв актором, тому що був дуже сором'язливим.

Через товариша батьків, який водив його на месу, Лонсдейл познайомився з отцем-домініканцем, який своєю промовою надихнув його вступити на театральний курс Тетяни Балашової, француженки російського походження.

Його дуже швидко помітили в театрі і в кіно. На сцені він почав працювати в 1955 році під керівництвом Раймона Рулона. Список відомих режисерів, які запрошували його на сцену, вражає: Лоран Терзіефф, П'єр Дукс, Жан-Марі Серро, Клод Реді та інші.

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