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Ушел из жизни легендарный советский боксер: выходил на ринг с Мохаммедом Али

Воскресенье 13 сентября 2020 19:23
Ушел из жизни легендарный советский боксер: выходил на ринг с Мохаммедом Али
Свеча (фото: pixabay.com)
Автор: Роман Мирончук

Умер легендарный боксер Евгений Горстков

В субботу, 12 сентября, в России скончался легендарный советский боксер Евгений Горстков. Он был заслуженным мастером спорта СССР, четырехкратным чемпионом СССР и двукратный чемпионом Европы.

Именитому спортсмену было 70 лет. Причины смерти бывшего боксера не раскрываются. О его кончине сообщила Федерация бокса России.

Ушел из жизни легендарный советский боксер: выходил на ринг с Мохаммедом Али

Евгений Горстков (фото: rusboxing.ru)

Евгений Горстков родился 26 мая 1950 года в Орске Оренбургской области, где начал заниматься боксом в обществе "Трудовые резервы". Горстков добился больших успехов в спорте и по праву может считаться одним из самых ярких боксеров СССР 1970-х годов.

Кроме того, он стал обладателем первой "хрустальной перчатки" - специальный приз, который получают сильнейшие боксеры-тяжеловесы. Всего таких перчаток у него было пять.

С 1974 по 1981 год Горстков провел 228 боев на ринге. Он также был известен тем, что был одним из трех советских боксеров, вместе с Игорем Высоцким и Петром Заевым, кто в 1978 году в Москве проводил показательные бои с известным чемпионом мира Мохаммедом Али.

После завершения профессиональной карьеры Горстков занялся тренерской деятельностью. Также он был арбитром.

Напомним, умер звездный капитан "бессмертной" команды "Что? Где? Когда?" Михаил Смирнов.

Ранее скончался легенда электронной музыки Саймеон Кокс.

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