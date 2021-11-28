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Умер известный дизайнер Вирджил Абло: был руководителем мужской линии одежды Louis Vuitton

Автор: Роман Мирончук

Вирджил Абло, креативный директор мужской линии одежды бренда Louis Vuitton, умер в воскресенье, 28 ноября. Последние несколько лет 41-летний Вирджил боролся с раком и агрессивной формой рака - сердечной ангиосаркомой.

Об этой трагической новости сообщается на странице Вирджила Абло в Instagram. В Louis Vuitton также подтвердили это и выразили свои соболезнования.

Стоит отметить, кроме работы в Louis Vuitton, Вирджил Абло также был исполнительным директором миланского лейбла Off-White, модного дома, который он основал в 2013 году.

Абло родился в Рокфорде, штат Иллинойс, в семье эмигрантов из Ганы. В мир моды он вошел в 2009 году. Парень проходил практику в итальянском доме моды Fendi, где познакомился и начал сотрудничать с рэпером Канье Уэстом.

Вирджил Абло (фото: instagram.com/virgilabloh)

В 2018 году дизайнера назначили художественным директором мужской линии одежды бренда Louis Vuitton. При этом он стал первым темнокожим на этом посту.

В этом же году журнал Time включил Вирджила Абло в "Time 100" - список ста самых влиятельных людей в мире.

У дизайнера осталась жена и двое детей.

Напомним, ушел из жизни знаменитый украинский дирижер оркестра Национальной оперы Аллин Власенко. Ему было 83 лет.

Ранее умерла известная советская и российская актриса Нина Русланова, которая играла в "Собачьем сердце", "Афоне" и других популярных фильмах. Женщине было 75 лет.

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