Умер известный дизайнер Вирджил Абло: был руководителем мужской линии одежды Louis Vuitton

Стоит отметить, кроме работы в Louis Vuitton, Вирджил Абло также был исполнительным директором миланского лейбла Off-White, модного дома, который он основал в 2013 году.

Абло родился в Рокфорде, штат Иллинойс, в семье эмигрантов из Ганы. В мир моды он вошел в 2009 году. Парень проходил практику в итальянском доме моды Fendi, где познакомился и начал сотрудничать с рэпером Канье Уэстом.

Вирджил Абло (фото: instagram.com/virgilabloh)

В 2018 году дизайнера назначили художественным директором мужской линии одежды бренда Louis Vuitton. При этом он стал первым темнокожим на этом посту.

В этом же году журнал Time включил Вирджила Абло в "Time 100" - список ста самых влиятельных людей в мире.

У дизайнера осталась жена и двое детей.