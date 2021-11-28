Помер відомий дизайнер Вірджіл Абло: був керівником чоловічої лінії одягу Louis Vuitton

Варто зазначити, крім роботи в Louis Vuitton, Вірджіл Абло також був виконавчим директором міланського лейблу Off-White, модного будинку, який він заснував в 2013 році.

Абло народився в Рокфорді, штат Іллінойс, в сім'ї емігрантів з Гани. У світ моди він увійшов в 2009 році. Хлопець проходив практику в італійському будинку моди Fendi, де познайомився і почав співпрацювати з репером Каньє Вестом.

Вірджіл Абло (фото: instagram.com/virgilabloh)

У 2018 році дизайнера призначили художнім директором чоловічої лінії одягу бренду Louis Vuitton. При цьому він став першим темношкірим на цій посаді.

У цьому ж році журнал Time включив Вірджила Абло в "Time 100" - список ста найвпливовіших людей у світі.

У дизайнера залишилася дружина і двоє дітей.