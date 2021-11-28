Помер відомий дизайнер Вірджіл Абло: був керівником чоловічої лінії одягу Louis Vuitton

Вірджіл Абло, креативний директор чоловічої лінії одягу бренду Louis Vuitton, помер у неділю, 28 листопада. Останні кілька років 41-річний Вірджил боровся з раком і агресивною формою раку - серцевою ангіосаркомою.
Про цю трагічну новину повідомляється на сторінці Вірджила Абло в Instagram. У Louis Vuitton також підтвердили це і висловили свої співчуття.
Варто зазначити, крім роботи в Louis Vuitton, Вірджіл Абло також був виконавчим директором міланського лейблу Off-White, модного будинку, який він заснував в 2013 році.
Абло народився в Рокфорді, штат Іллінойс, в сім'ї емігрантів з Гани. У світ моди він увійшов в 2009 році. Хлопець проходив практику в італійському будинку моди Fendi, де познайомився і почав співпрацювати з репером Каньє Вестом.
Вірджіл Абло (фото: instagram.com/virgilabloh)
У 2018 році дизайнера призначили художнім директором чоловічої лінії одягу бренду Louis Vuitton. При цьому він став першим темношкірим на цій посаді.
У цьому ж році журнал Time включив Вірджила Абло в "Time 100" - список ста найвпливовіших людей у світі.
У дизайнера залишилася дружина і двоє дітей.
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