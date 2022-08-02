Умер известный детский невролог, ставший жертвой российских ракет в Виннице

"Сегодняшний день принес для нас неоценимую потерю, не стало невероятно талантливого детского врача невролога Ковальчука Павла Васильевича. Он мужественно боролся за свою жизнь в течение двадцати дней, после рашистского теракта в Виннице 14 июля, но многочисленные ожоги и ранения оказались очень тяжелыми", - говорится в сообщении.

После атаки врача госпитализировали в больницу Винницы, а 19 июля транспортировали санавиацией в Краков, поскольку его состояние ухудшилось.

Павел Ковальчук пережил контузию, ожоговый шок, болевой шок и долго боролся за жизнь...

Фото: Павел Ковальчук (facebook.com/pediatric.neurologist.vinnytsya)

Что известно о других погибших работниках медцентра

После атаки погибла часть работников больницы и пациентов. Среди них:

Гула Екатерина, 24 года, администратор медицинского центра,

Рекута Виктория, 35 и Жарий Максим, 7 лет - врач-стоматолог и ее сын,

Фальштинская Наталья, 45 лет, врач-невролог в медицинском центре, который на момент взрыва принимала пациентов,

Харченко Татьяна, 32 года, менеджер в медицинском центре,

Олексива Галина, 29 лет, жена декана Львовской национальной музыкальной академии имени Николая Лысенко, на момент взрыва вместе с восьмилетним сыном была в медицинском центре.

Вместе с другими погибшими, которые были либо в атакованных зданиях, либо просто шли по делам, жертвами удара по Виннице 14 июля стали 27 человек.