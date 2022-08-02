Помер відомий дитячий невролог, який став жертвою російських ракет у Вінниці

"Сьогоднішній день приніс для нас неоціненну втрату, не стало неймовірно талановитого дитячого лікаря невролога Ковальчука Павла Васильовича. Він мужньо боровся за своє життя протягом двадцяти днів, після рашистського теракту у Вінниці 14 липня, але численні опіки та поранення виявились дуже важкими", - говориться в повідомленні.

Після атаки лікаря госпіталізували до лікарні Вінниці, а 19 липня транспортували санавіацією до Кракова, оскільки його стан погіршився.

Павло Ковальчук пережив контузію, опіковий шок, больовий шок і довго боровся за життя...

Фото: Павло Ковальчук (facebook.com/pediatric.neurologist.vinnytsya)

Що відомо про інших загиблих працівників медцентру

Після атаки загинула частина працівників лікарні та пацієнтів. Серед них:

Гула Катерина, 24 роки, адміністраторка медичного центру,

Рекута Вікторія, 35 та Жарій Максим, 7 років - лікарка-стоматолог та її син,

Фальштинська Наталія, 45 років, лікарка-невролог у медичному центрі, яка на момент вибуху приймала пацієнтів,

Харченко Тетяна, 32 роки, менеджерка у медичному центрі,

Олексіва Галина, 29 років, дружина декана Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка, на момент вибуху разом з восьмирічним сином була у медичному центрі.

Разом з іншими загиблими, які були або в атакованих будівлях, або просто йшли у справах, жертвами удару по Вінниці 14 липня стали 27 осіб.