Помер відомий дитячий невролог, який став жертвою російських ракет у Вінниці

У лікарні Кракова помер відомий дитячий невролог Павло Ковальчук, який став вже 27-ю жертвою російського ракетного удару по Вінниці 14 липня.
Трагічну новину повідомили на сторінці клініки "Нейромед", яка була частиною постраждалого будинку побуту "Ювілейний".
"Сьогоднішній день приніс для нас неоціненну втрату, не стало неймовірно талановитого дитячого лікаря невролога Ковальчука Павла Васильовича. Він мужньо боровся за своє життя протягом двадцяти днів, після рашистського теракту у Вінниці 14 липня, але численні опіки та поранення виявились дуже важкими", - говориться в повідомленні.
Після атаки лікаря госпіталізували до лікарні Вінниці, а 19 липня транспортували санавіацією до Кракова, оскільки його стан погіршився.
Павло Ковальчук пережив контузію, опіковий шок, больовий шок і довго боровся за життя...
Фото: Павло Ковальчук (facebook.com/pediatric.neurologist.vinnytsya)
Після атаки загинула частина працівників лікарні та пацієнтів. Серед них:
Разом з іншими загиблими, які були або в атакованих будівлях, або просто йшли у справах, жертвами удару по Вінниці 14 липня стали 27 осіб.
Нагадаємо, 14 липня російська армія вдарила по Вінниці ракетами "Калібр", дві збила ППО, а три пошкодили та зруйнували цивільні обʼєкти: будинок побуту Ювілейний, медично-діагностичний центр Нейромед, автостоянку, житлові будинки, офісні будівлі.
Раніше ми писали про смерть Наталі Фальштинської, колеги Павла Ковальчука. Вона померла в лікарні через п'ять днів