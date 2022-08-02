Умер известный детский невролог, ставший жертвой российских ракет в Виннице

В больнице Кракова скончался известный детский невролог Павел Ковальчук, ставший уже 27-й жертвой российского ракетного удара по Виннице 14 июля.

Трагическую новость сообщили на странице клиники "Нейромед", которая была частью пострадавшего дома быта "Юбилейный".

"Сегодняшний день принес для нас неоценимую потерю, не стало невероятно талантливого детского врача невролога Ковальчука Павла Васильевича. Он мужественно боролся за свою жизнь в течение двадцати дней, после рашистского теракта в Виннице 14 июля, но многочисленные ожоги и ранения оказались очень тяжелыми", - говорится в сообщении.

После атаки врача госпитализировали в больницу Винницы, а 19 июля транспортировали санавиацией в Краков, поскольку его состояние ухудшилось.

Павел Ковальчук пережил контузию, ожоговый шок, болевой шок и долго боролся за жизнь...

Фото: Павел Ковальчук (facebook.com/pediatric.neurologist.vinnytsya)

Что известно о других погибших работниках медцентра

После атаки погибла часть работников больницы и пациентов. Среди них:

Гула Екатерина, 24 года, администратор медицинского центра,

Рекута Виктория, 35 и Жарий Максим, 7 лет - врач-стоматолог и ее сын,

Фальштинская Наталья, 45 лет, врач-невролог в медицинском центре, который на момент взрыва принимала пациентов,

Харченко Татьяна, 32 года, менеджер в медицинском центре,

Олексива Галина, 29 лет, жена декана Львовской национальной музыкальной академии имени Николая Лысенко, на момент взрыва вместе с восьмилетним сыном была в медицинском центре.

Вместе с другими погибшими, которые были либо в атакованных зданиях, либо просто шли по делам, жертвами удара по Виннице 14 июля стали 27 человек.