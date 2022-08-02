ua ru
Вт, 02 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Помер відомий дитячий невролог, який став жертвою російських ракет у Вінниці

Новость на русском →
Вівторок 02 серпня 2022 14:58
Помер відомий дитячий невролог, який став жертвою російських ракет у Вінниці Помер лікар Павло Ковальчук (колаж РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У лікарні Кракова помер відомий дитячий невролог Павло Ковальчук, який став вже 27-ю жертвою російського ракетного удару по Вінниці 14 липня.

Трагічну новину повідомили на сторінці клініки "Нейромед", яка була частиною постраждалого будинку побуту "Ювілейний".

"Сьогоднішній день приніс для нас неоціненну втрату, не стало неймовірно талановитого дитячого лікаря невролога Ковальчука Павла Васильовича. Він мужньо боровся за своє життя протягом двадцяти днів, після рашистського теракту у Вінниці 14 липня, але численні опіки та поранення виявились дуже важкими", - говориться в повідомленні.

Після атаки лікаря госпіталізували до лікарні Вінниці, а 19 липня транспортували санавіацією до Кракова, оскільки його стан погіршився.

Павло Ковальчук пережив контузію, опіковий шок, больовий шок і довго боровся за життя...

Помер відомий дитячий невролог, який став жертвою російських ракет у Вінниці

Фото: Павло Ковальчук (facebook.com/pediatric.neurologist.vinnytsya)

Що відомо про інших загиблих працівників медцентру

Після атаки загинула частина працівників лікарні та пацієнтів. Серед них:

  • Гула Катерина, 24 роки, адміністраторка медичного центру,
  • Рекута Вікторія, 35 та Жарій Максим, 7 років - лікарка-стоматолог та її син,
  • Фальштинська Наталія, 45 років, лікарка-невролог у медичному центрі, яка на момент вибуху приймала пацієнтів,
  • Харченко Тетяна, 32 роки, менеджерка у медичному центрі,
  • Олексіва Галина, 29 років, дружина декана Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка, на момент вибуху разом з восьмирічним сином була у медичному центрі.

Разом з іншими загиблими, які були або в атакованих будівлях, або просто йшли у справах, жертвами удару по Вінниці 14 липня стали 27 осіб.

Нагадаємо, 14 липня російська армія вдарила по Вінниці ракетами "Калібр", дві збила ППО, а три пошкодили та зруйнували цивільні обʼєкти: будинок побуту Ювілейний, медично-діагностичний центр Нейромед, автостоянку, житлові будинки, офісні будівлі.

Раніше ми писали про смерть Наталі Фальштинської, колеги Павла Ковальчука. Вона померла в лікарні через п'ять днів

Читайте РБК-Україна в Google News
Вінниця
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя