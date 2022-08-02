Помер відомий дитячий невролог, який став жертвою російських ракет у Вінниці

У лікарні Кракова помер відомий дитячий невролог Павло Ковальчук, який став вже 27-ю жертвою російського ракетного удару по Вінниці 14 липня.

Трагічну новину повідомили на сторінці клініки "Нейромед", яка була частиною постраждалого будинку побуту "Ювілейний".

"Сьогоднішній день приніс для нас неоціненну втрату, не стало неймовірно талановитого дитячого лікаря невролога Ковальчука Павла Васильовича. Він мужньо боровся за своє життя протягом двадцяти днів, після рашистського теракту у Вінниці 14 липня, але численні опіки та поранення виявились дуже важкими", - говориться в повідомленні.

Після атаки лікаря госпіталізували до лікарні Вінниці, а 19 липня транспортували санавіацією до Кракова, оскільки його стан погіршився.

Павло Ковальчук пережив контузію, опіковий шок, больовий шок і довго боровся за життя...

Фото: Павло Ковальчук (facebook.com/pediatric.neurologist.vinnytsya)

Що відомо про інших загиблих працівників медцентру

Після атаки загинула частина працівників лікарні та пацієнтів. Серед них:

Гула Катерина, 24 роки, адміністраторка медичного центру,

Рекута Вікторія, 35 та Жарій Максим, 7 років - лікарка-стоматолог та її син,

Фальштинська Наталія, 45 років, лікарка-невролог у медичному центрі, яка на момент вибуху приймала пацієнтів,

Харченко Тетяна, 32 роки, менеджерка у медичному центрі,

Олексіва Галина, 29 років, дружина декана Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка, на момент вибуху разом з восьмирічним сином була у медичному центрі.

Разом з іншими загиблими, які були або в атакованих будівлях, або просто йшли у справах, жертвами удару по Вінниці 14 липня стали 27 осіб.