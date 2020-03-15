Умер известный британский музыкант: положил начало новому стилю

Дженезис Пи-Орридж умер в возрасте 70 лет от тяжелой болезни. Известный британский музыкант 2,5 года боролся с лейкозом. В 1975 году стал одним из основателей группы Throbbing Gristle, которая положила начало музыкального стиля индастриал.

Настоящее имя музыканта - Нил Эндрю Мэгсон. После Throbbing Gristle он основал группу Psychic TV, с которой гастролировал до последнего времени. Пи-Орридж также был поэтом и приверженцем концепции андрогинности. Он вместе с женой сделали несколько пластических операций, чтобы выйти за пределы своего пола.

Throbbing Gristle (видео: YouTube)

О смерти музыканта заявила его дочь на своей странице в Facebook. Она написала, что ее отец теперь воссоединится со своей второй половинкой - Жаклин "Леди Джей" Браер, которая скончалась в 2007 году.

Скриншот с Facebook

Напомним, что в Лос-Анджелесе скончался известный голливудский актер Джейсон Дэвис. При этом артисту было всего 35 лет. По словам американских СМИ, причиной смерти могли стать наркотики, ведь у актера ранее были проблемы с законом.

В 2011 году его арестовали в Калифорнии за хранение "запрещенного вещества". При этом Дэвис никогда не скрывал, что у него есть зависимость - он проходил лечение в различных клиниках, чтобы побороть токсикоманию.