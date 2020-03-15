Помер відомий британський музикант: поклав початок новому стилю

Дженезіс Пі-Орридж помер у віці 70 років від важкої хвороби. Відомий британський музикант 2,5 роки боровся з лейкозом. У 1975 році став одним із засновників гурту Throbbing Gristle, який поклала початок музичного стилю індастріал.

Справжнє ім'я музиканта - Ніл Ендрю Мэгсон. Після Throbbing Gristle він заснував гурт Psychic TV, з яким гастролював до останнього часу. Пі-Орридж також був поетом і прихильником концепції андрогінності. Він разом з дружиною зробили кілька пластичних операцій, щоб вийти за межі своєї статі.

Throbbing Gristle (відео: YouTube)

Про смерть музиканта заявила його дочка на своїй сторінці в Facebook. Вона написала, що її батько тепер возз'єднається зі своєю другою половинкою - Жаклін "Леді Джей" Браєр, яка померла в 2007 році.

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, що в Лос-Анджелесі помер відомий голлівудський актор Джейсон Девіс. При цьому артистові було всього 35 років. За словами американських ЗМІ, причиною смерті могли стати наркотики, адже у актора раніше були проблеми із законом.

У 2011 році його заарештували в Каліфорнії за зберігання "забороненої речовини". При цьому Девіс ніколи не приховував, що у нього є залежність - він проходив лікування в різних клініках, щоб побороти токсикоманію.