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Умер гениальный изобретатель, который "ускорил" жизнь каждого человека

STYLERЖизнь    20.02.2020 - 23:36
Умер гениальный изобретатель, который "ускорил" жизнь каждого человека
Умер Ларри Теслер, создатель функции "копипаст" (фото: pixabay.com)

Ларри Теслер создал одну из самых гениальных опций компьютера

Ларри Теслер, гениальный программист, изобретатель функции "копипаст", скончался в США в возрасте 74 лет. Что известно о гении, который сделал жизнь каждого человека, что пользуется компьютером, гораздо проще - в материале Styler.

О смерти Ларри Теслера в США сообщили западные СМИ, причина не называется. Программист умер в понедельник, но об этом официально стало известно только в четверг, 20 февраля.

Сложно себе представить, насколько утомительной и долгой была бы работа за компьютером, если бы тексты приходилось переписывать заново. Ведь благодаря опции Ctrl+C, Ctrl+V все - от школьника до пенсионера могут экономить уйму драгоценного времени.

Будущий изобретатель родился в Нью-Йорке в 1945 году. После окончания Стэндфордского университета начал работать в Xerox PARC в 1973 году. Там он вместе с коллегой Тимом Моттом создал свой набор команд.

Умер гениальный изобретатель, который &quot;ускорил&quot; жизнь каждого человека

Ларри Теслер (фото: twitter.com/Xerox)

Легендарные ныне команды Ctrl+C и Ctrl+V впервые были испытаны в 1973-1976 во время работы над языком программирования Smalltalk-76.

А в 1980 году Теслер начал карьеру в Apple, где проработал 17 лет. Программист также работал в Amazon и Yahoo.

Кроме комбинаций "копировать" и "вставлять", он также разработал команды "вырезать", "находить" и "заменять", а также многие другие.

"Ваш рабочий день легче благодаря его революционным идеям", - написали на странице компании Xerox в Twitter.

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