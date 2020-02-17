Умер известный голливудский актер-миллиардер: ему было 35 лет

Умер Джейсон Дэвис (иллюстративное фото)

Джейсон Дэвис скончался в своем доме в Лос-Анджелесе

Умер Джейсон Дэвис. Известный голливудский актер скончался 16 февраля 2020 года в возрасте 35 лет в своем доме в Лос-Анджелесе. Информацию об этом подтвердила мать Джейсона Нэнси Дэвис.

Джейсон прославился после того, как озвучил Мики Блумберга из популярного в США мультсериала от Walt Disney Pictures "Перерыв".

Причина смерти Дэвиса до сих пор не раскрывается правоохранителями. Американские таблоиды не исключают, что актер умер в результате злоупотребления наркотиками, ссылаясь на то, что у него были проблемы с законом: в 2011 году он был арестован в Калифорнии за хранение "запрещенного вещества". Хотя актер никогда не скрывал того, что у него есть зависимость - он лечился в различных клиниках, пытаясь побороть токсикоманию. Кроме того, он даже стал одним из основателей фонда Cure Addiction Now, в котором помогали наркоманам.

"У Джейсона было настоящее золотое сердце, у него был такой сильный интерес к жизни! Он был такой заботливый, добродушный, любил своих друзей и свою семью больше всего на свете", - говорят родные актера.

Добавим, что Джейсон был внуком известного американского мецената и миллиардерши Барбары Дэвис и бывшего владельца Fox 20th Century Марвина Дэвиса.

Джейсон Дэвис снимался в таких фильмах и сериалах, как "Ниндзя из Беверли-Хиллз", "Час пик", "Седьмое небо", "Мафия!", "Потрясающая пятерка: Техасский скандал в группе поддержки" и других. Всего его фильмография насчитывает более 15 картин.

Джейсон Дэвис (фото: imdb.com)