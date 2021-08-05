Умер Евгений Марчук: чем запомнился украинцам легендарный политик

Евгений Марчук умер 5 августа . Он возглавлял пост премьер-министра Украины в 1995-1996 годах. У политика остановилось сердце, о чем сообщила его жена.

"Черный день. Умер Евгений Кириллович. Остановилось сердце", - написала в Facebook супруга известного политика Лариса Ившина.

Биография политика

Марчук родился в селе Долиновка Гайворонского района Кировоградской области. В 1963 году он окончил Кировоградский педагогический институт (по специальности учитель немецкого языка, украинского языка и литературы). Позже получил второе высшее образование - юриста. Также он был кандидатом юридических наук.

С 1965 по 1988 гг. Марчук работал младшим, старшим оперуполномоченным, начальником отдела, заместителем начальника управления, начальником инспекции КГБ. В 1988-м ему поручили возглавить управление Комитета госбезопасности в Полтавской области.

Умер Евгений Марчук (фото: istpravda.com.ua)

С ноября 1991 по июль 1994 гг. Марчук был главой Службы безопасности Украины. Он получил воинское звание - генерал армии.

В июле 1994 года назначен вице-премьер-министром Украины, в октябре того же года - первым вице-премьером. С марта 1995-го - и.о. премьер-министра Украины, первый вице-премьер. С июня 1995 по май 1996 гг был премьер-министром Украины.

25 июня 2003 Евгений Марчук был назначен министром обороны Украины. Эту должность он занимал до 27 сентября 2004, формальным поводом к отставке стали взрывы на артиллерийских складах в Артемовске и Новобогдановке.

Евгений Марчук до мая 2019 оставался членом украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске.

Каневская четверка

Летом 1999 года в разгар предвыборной кампании, накануне президентских выборов - 24 августа, в День независимости четыре политика объявили о создании первой в истории независимой Украины политической коалиции - "Каневской четверки". В ее состав вошли депутаты, у которых был опыт и они оппозиционно относились к власти. В нее вошли: Александр Ткаченко, Евгений Марчук, Александр Мороз, мэр г. Черкассы Владимир Олийнык.

Согласно договоренностям участников, они должны были выдвинуть от "четверки" одного кандидата. Но после оглашения кандидатом Марчука, Мороз покинул коалицию и выдвинул свою кандидатуру на выборы президента.

Взгляды Евгения Марчука

Он выступал:

за четкую регламентацию полномочий исполнительной власти, в частности, невозможность дублирования полномочий в Кабинете министров и президентской администрации;

за политическую структуризацию общества и формирование правительства на основании партийной ответственности;

за президентско-парламентскую модель государства;

за вступление Украины в НАТО;

за минимизацию отраслевого принципа управления экономикой;

за привлечение рыночными методами теневой экономики к легальной работе;

за создание льготных условий для отечественного производителя и снижение налогообложения предприятий;

за принятие законов, которые четко регламентируют экономическую и финансовую деятельность предприятий;

за внедрение строгого контроля не только за доходами, но и за расходами граждан;

за возвращение бюджетных долгов гражданам;

за возвращение обесцененных сбережений;

за приравнивание работников просвещения к государственным служащим.

Марчук выступал против:

коррупции и взяточничества;

закрытия шахт, которые не отработали свой ресурс;

реформ в энергетике, которые предлагала Юлия Тимошенко;

отказа Украины от участия в Бушерском проекте.

Увлечения Марчука

Евгений Кириллович – один из первых украинских политиков, который создал персональную веб-страницу. Он любил несколько часов просиживать в интернете и искать информацию.

В молодости имел второй разряд по боксу. Всю жизнь занимался спортом и играл на баяне, бегал по утрам. Любил читать и слушать джаз. Говорил на английском и немецком языках.

Марчук также является автором книг "Пять лет украинской трагедии", "На пути к НАТО" и "Украина: новая парадигма прогресса. Аналитическое исследование".