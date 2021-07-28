Умер последний член ГКЧП Бакланов
В России в возрасте 89 лет умер последний член Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) в СССР Олег Бакланов. Он родился в Харькове.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское агентство "ТАСС".
О смерти Бакланова сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Подробности смерти первого заместителя председателя Совета обороны СССР и министра общего машиностроения СССР не разглашаются.
"Сегодня ушел из жизни Олег Дмитриевич Бакланов, руководивший ракетно-космической отраслью и возглавлявший Министерство общего машиностроения СССР", - заявил Рогозин.
Бакланов был одним из восьми членов ГКЧП - органа, пытавшегося сохранить СССР путем отстранения от власти президента Михаила Горбачева, действия которого участники комитета рассматривали как неконституционные. Бакланов был последним из живущих членов этой структуры.