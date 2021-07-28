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Умер последний член ГКЧП Бакланов

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Россия, Среда 28 июля 2021 22:14
Умер последний член ГКЧП Бакланов Фото: Олег Бакланов (proza.ru)
Автор: Дмитрий Левицкий

В России в возрасте 89 лет умер последний член Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) в СССР Олег Бакланов. Он родился в Харькове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское агентство "ТАСС".

О смерти Бакланова сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Подробности смерти первого заместителя председателя Совета обороны СССР и министра общего машиностроения СССР не разглашаются.

"Сегодня ушел из жизни Олег Дмитриевич Бакланов, руководивший ракетно-космической отраслью и возглавлявший Министерство общего машиностроения СССР", - заявил Рогозин.

Бакланов был одним из восьми членов ГКЧП - органа, пытавшегося сохранить СССР путем отстранения от власти президента Михаила Горбачева, действия которого участники комитета рассматривали как неконституционные. Бакланов был последним из живущих членов этой структуры.

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