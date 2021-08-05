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Умер бывший премьер Украины Евгений Марчук

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Киев, Четверг 05 августа 2021 08:17
Умер бывший премьер Украины Евгений Марчук Фото: бывший премьер-министр Украины Евгений Марчук (facebook.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Умер бывший премьер Украины Евгений Марчук. Он также представлял Украину в Трехсторонней контактной группе.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу его жены Ларисы Ившиной.

Она сообщила, что у него остановилось сердце.

"Черный день. Умер ЕК (Евгений Кириллович, - ред.)", - написала она.

Кем он был

Евгений Марчук родился 28 января 1941 года в селе Долиновцы. Занимал ряд ключевых государственных должностей. В частности, Марчук стал первым главой Службы безопасности Украины (СБУ) и возглавлял ее с 6 ноября 1991 по 12 июля 1994.

Также Марчук занимал должности:

  • государственного министра по вопросам обороны, национальной безопасности и чрезвычайных ситуаций УССР;
  • вице-премьер-министра Украины в правительстве Виталия Масола;
  • первого вице-премьер-министра Украины - председателя Координационного комитета при президенте Украины по борьбе с коррупцией и организованной преступностью;
  • премьер-министра Украины (1995-1996);
  • секретаря СНБО (1999 год);
  • министра обороны (2003-2004).

Кроме того, он возглавлял Международный секретариат по безопасности и гражданскому сотрудничеству между Украиной и НАТО. С мая 2015 года - представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы на Минских переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе. С 21 ноября 2018 возглавлял украинскую делегацию в ТКГ вместо Леонида Кучмы.

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Умер бывший премьер Украины Евгений Марчук
Умер бывший премьер Украины Евгений Марчук
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