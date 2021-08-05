Помер Євген Марчук: чим запам'ятався українцям легендарний політик

Євген Марчук помер 5 серпня. Він очолював посаду прем'єр-міністра України в 1995-1996 роках. У політика зупинилося серце, про що повідомила його дружина.

"Чорний день. Помер Євген Кирилович. Зупинилося серце", - написала в Facebook дружина Лариса Івшина.

Біографія політика

Марчук народився в селі Долинівка Гайворонського району Кіровоградської області. У 1963 році він закінчив Кіровоградський педагогічний інститут (за спеціальністю вчитель німецької мови, української мови та літератури). Пізніше здобув другу вищу освіту - юриста. Також він був кандидатом юридичних наук.

З 1965 по 1988 рр. Марчук працював молодшим, старшим оперуповноваженим, начальником відділу, заступником начальника управління, начальником інспекції КДБ. У 1988-му йому доручили очолити управління Комітету держбезпеки в Полтавській області.

Помер Євген Марчук (фото: istpravda.com.ua)

З листопада 1991 по липень 1994 рр.Марчук був головою Служби безпеки України. Він отримав військове звання - генерал армії.

У липні 1994 року призначений віцепрем'єр-міністром України, у жовтні того ж року - першим віце-прем'єром. З березня 1995 - в.о. прем'єр-міністра України, перший віце-прем'єр. З червня 1995 по травень 1996 рр. був прем'єр-міністром України.

25 червня 2003 Євген Марчук був призначений міністром оборони України. Цю посаду він займав до 27 вересня 2004, формальним приводом до відставки стали вибухи на артилерійських складах в Артемівську і Новобогданівці.

Євген Марчук до травня 2019 року залишався членом української делегації в Тристоронній контактній групі в Мінську.

Канівська четвірка

Влітку 1999 року в розпал передвиборчої кампанії, напередодні президентських виборів - 24 серпня, в День незалежності чотири політики оголосили про створення першої в історії незалежної України політичної коаліції - "канівської четвірки". До її складу увійшли депутати, у яких був досвід і вони опозиційно ставилися до влади. До неї увійшли: Олександр Ткаченко, Євген Марчук, Олександр Мороз, мер м.Черкаси Володимир Олійник. Згідно з домовленостями учасників, вони повинні були висунути від "четвірки" одного кандидата. Але після оголошення кандидатом Марчука, Мороз покинув коаліцію і висунув свою кандидатуру на вибори президента.

Погляди Євгена Марчука

Він виступав за чітку регламентацію повноважень виконавчої влади, зокрема, неможливість дублювання повноважень у Кабінеті міністрів та президентській адміністрації;

За політичну структуризацію суспільства та формування уряду на підставі партійної відповідальності;

За президентсько-парламентську модель держави;

За вступ України до НАТО;

За мінімізацію галузевого принципу управління економікою;

За залучення ринковими методами тіньової економіки до легальної роботи;

За створення пільгових умов для вітчизняного виробника та зниження оподаткування підприємств;

За прийняття законів, які чітко регламентують економічну та фінансову діяльність підприємств;

За впровадження суворого контролю не тільки за доходами, а й за витратами громадян;

За повернення бюджетних боргів громадянам;

За повернення знецінених заощаджень;

За прирівнювання працівників освіти до державних службовців;

Марчук виступав проти:

корупції та хабарництва;

закриття шахт, які не відпрацювали свій ресурс;

реформ в енергетиці, які пропонувала Юлія Тимошенко;

відмови України від участі в бушерському проекті.

Захоплення Марчука

Євген Кирилович - один з перших українських політиків, який створив персональну веб-сторінку. Він любив кілька годин просиджувати в Інтернеті та шукати інформацію.



В молодості мав другий розряд з боксу. Все життя займався спортом і грав на баяні, бігав вранці. Любив читати і слухати джаз. Говорив англійською та німецькою мовами.