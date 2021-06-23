Умер диктор Балашов, сообщивший о полете Гагарина в космос: как звучал его голос (видео)

Причина смерти Виктора Ивановича не называется. Также нет информации о дате и месте похорон.

Балашов, кроме радио, с 1947 по 1996 годы работал на Центральном телевидении, был народным артистом РФ, профессионально занимался спортом - был мастер спорта СССР по самбо и чемпионом Москвы.

Помимо вести о космическом полете Гагарина, через 14 лет - в 1975-м - его голос также звучал (вместо Леонида Брежнева, который заболел) в напутствии космонавтов советско-американской станции "Союз - Аполлон".

Как это звучало и выглядело, можно посмотреть в данном видео о самом Балашове - в ролике на 1 минуте 16 секунде.

Видео: передача о Викторе Балашове, знаменитом дикторе

Виктор Балашов вел главную информационную программу Союза "Время", а также другие передачи. На телевидении работал до 1996 года. Также был сотрудником радиостанции "Говорит Москва".

Виктор Балашов (фото: stuki-druki.com)

Снимался в фильмах (в основном в эпизодах), дублировал документальные и художественные картины.

Виктор Балашов в молодости (фото: kino-teatr.ru)

Балашов также пробовал себя в политике. В частности, в 2005 году прошел как кандидат от ЛДПР на областных выборах, но от мандата затем отказался.

По данным из открытых источников, серьезно увлекался парапсихологией, летал на Бермудские острова, общался с лидерами разнообразных "квазирелигиозных" организаций.

Виктор Балашов (фото: kremlin.ru)