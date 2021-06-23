Помер диктор Балашов, який повідомив про політ Гагаріна в космос: як звучав його голос (відео)

Причина смерті Віктора Івановича не називається. Також немає інформації про дату і місце похорону.

Балашов, крім радіо, з 1947 по 1996 роки працював на Центральному телебаченні, був народним артистом РФ, професійно займався спортом - був майстер спорту СРСР з самбо і чемпіоном Москви.

Крім звістки про космічний політ Гагаріна, через 14 років - у 1975-му - його голос також звучав (замість Леоніда Брежнєва, який захворів) у напутті космонавтів радянсько-американської станції "Союз - Аполлон".

Як це звучало і виглядало, можна подивитися в даному відео про самого Балашова - в ролику на 1 хвилині 16 секунді.

Відео: передача про Віктора Балашова, знаменитого диктора

Віктор Балашов вів головну інформаційну програму Союзу "Время", а також інші передачі. На телебаченні працював до 1996 року. Також був співробітником радіостанції"Говорить Москва".

Віктор Балашов (фото: stuki-druki.com)

Знімався у фільмах (в основному в епізодах), дублював документальні та художні картини.

Віктор Балашов в молодості (фото: kino-teatr.ru)

Балашов також пробував себе в політиці. Зокрема, у 2005 році пройшов як кандидат від ЛДПР на обласних виборах, але від мандата потім відмовився.

За даними з відкритих джерел, серйозно захоплювався парапсихологією, літав на Бермудські острови, спілкувався з лідерами різноманітних "квазірелігійних" організацій.

Віктор Балашов (фото: kremlin.ru)