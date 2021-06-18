В Киеве простились с легендарным хореографом Григорием Чапкисом (фото)

Известный танцор Григорий Чапкис умер в Киеве в возрасте 91 года. Смерть знаменитого танцора и хореографа наступила 13 июня 2021 года. Дети Грег и Лилия Чапкисы, которые тоже реализовали себя как танцовщики, приехали на похороны отца.

Грег Чапкис прилетел из Сан-Франциско, США, где живет вместе с женой и двумя сыновьями и имеет собственную хип-хоп школу.

"Когда человек стареет, когда ему 90 с чем-то лет, он делает сам какие-то такие истории, которые мы сами не понимаем, о чем они. У меня с отцом лично никогда не было ни одной ссоры, ни одного непонятного разговора. Поэтому, я не знаю откуда оно все появилось. В принципе, когда я здесь был, он так же не знал, откуда оно все появилось", - рассказал Грег ТСН.

Фото: сын Григория Чапкиса приехал в Украину (instagram.com/gregchapkis)

Кроме того, дочь Лилия тоже была на похоронах и больше всех плакала. Она имеет собственную балетную школу "Чапкис-Дэнс" в Италии. Также присутствовала внучка Анна Сафрончик, родные со всего мира, друзья, коллеги.

В последний путь Григория Чапкиса провожают в Национальной Филармонии Украины, что на Владимирском спуске. Церемония прощания началась в 11 часов. Легендарного балетмейстера похоронили на Байковом кладбище.

На фото можно увидеть, что рядом с родней Григория Чапкиса сидит женщина. Вероятно, это и есть младшая на 50 лет за танцора жена Мила, на которой он женился в четвертый раз. Как рассказывал сын, именно она была с ним последние дни его жизни.

Фото: Похороны Григория Чапкиса (ТСН.иа)

К зданию филармонии приехал коллега Григория Николаевича за проектом "Танцы со звездами" Влад Яма. Один из немногих звезд украинского шоу-бизнеса, кто приехал проститься.

ТСН Яма рассказал, что он не был фактически учеником Григория Николаевича, но все равно хотел бы себя таким считать. Не сдерживая слез, он попрощался с коллегой.

Фото: Похороны Григория Чапкиса (ТСН.иа)

Также провести в последний путь Григория Чапкиса пришел украинский певец Павел Зибров.

"Он подбадривал, он всегда был объективным, никогда не унижал человека. Наоборот давал хороший совет. Он показал своей жизнью, что не надо заглядывать в паспорт, надо творить. Если ты творец, то возраст не играет роли вовсе", - отметил Зибров.

Фото: Похороны Григория Чапкиса (ТСН.иа)

Как известно, Григорий Чапкис был большой фигурой в области украинского танца. Танцор имел яркий жизненный путь и прожил 91 год. За все это время он успел получить множество наград за свои достижения и вклад в танцевальное искусство.

Фото: Похороны Григория Чапкиса (ТСН.иа)