Умер Алексей Мась, "крестный отец" украинской IT-сферы
Умер Алексей Мась, знаменитый украинский айтишник и интернет-предприниматель, изобретатель и сооснователь успешных стартапов, популярных файлообменников. Деятелю уанета было только 47 лет.
Скорбную весть 8 октября сообщили родные Мася на странице в Facebook.
Что стало причиной смерти пока не уточняется, однако по словам сына айтишника, Алексей последние месяцы болел, а сердце предпринимателя остановилось 6 октября.
О месте и дате похорон будет известно позже.
Алексей Мась родился в Киеве, учился на радиофизическом факультете КГУ.
В 90-х годах работал в институте НИИАСС и в отделе программных средств банка "Украинский капитал", в Нацбанке являлся ведущим специалистом.
Алексей Мась (фото: facebook.com/alekseymas)
Мась создал почтовую систему Mail.ua, которую позже купила Mail.ru, разработал программу создания визуальных писем Visual Letter, офлайн-карты Лондона, Барселоны и Парижа для iPhone и iPad, мегапопулярные в Украине файлообменники Infostore и EX.UA, был сооснователем Украинской баннерной сети (УБС), стал одним из главных идеологов крупнейшего украинского IT-форума iForum, и многое другое.
В последние годы работал IT&Digital-советником президента компании "Киевстар".
В 2016 году Мась в интервью Styler признался, что в тот момент хотел "менять страну, ведь есть рычаги делать это через собственный бизнес". Также он отмечал, что IT-сфера в Украине двигается вперед ударными темпами, но "давление на айтишников как было, так и остается".
Алексей Мась (фото: facebook.com/alekseymas)
В сети близкие и знакомые Мася рассказывают о "крестном отце" украинской IT-сферы, звучат соболезнования его родным.
Фото: скрин постов (facebook.com/alekseymas)
Ранее сообщалось, что в январе во Львове умер известный ученый и изобретатель Зенон Готра в возрасте 78 лет.