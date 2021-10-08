Помер Олексій Мась, "хрещений батько" української IT-сфери

Помер Олексій Мась, знаменитий український айтішник та інтернет-підприємець, винахідник і співзасновник успішних стартапів, популярних файлообмінників. Діячеві уанета було тільки 47 років.

Що стало причиною смерті поки не уточнюється, проте за словами сина айтішника, Олексій останні місяці хворів, а серце підприємця зупинилося 6 жовтня.

Про місце і дату похорону буде відомо пізніше.

Олексій Мась народився в Києві, навчався на радіофізичному факультеті КДУ.

У 90-х роках працював в Інституті НІІАСС та у відділі програмних засобів банку "Український капітал", в Нацбанку був провідним фахівцем.

Олексій Мась (фото: facebook.com/alekseymas)

Мась створив поштову систему Mail.ua, яку пізніше купила Mail.ru, розробив програму створення візуальних листів Visual Letter, офлайн-карти Лондона, Барселони і Парижа для iPhone та iPad, Мегапопулярні в Україні файлообмінники Infostore і EX.UA, був співзасновником Української Банерної Мережі (УБМ), став одним з головних ідеологів найбільшого українського IT-форуму iForum, та багато іншого.

В останні роки працював IT&Digital-радником президента компанії "Київстар".

У 2016 році Мась в інтерв'ю Styler зізнався, що в той момент хотів "міняти країну, адже є важелі робити це через власний бізнес". Також він зазначав, що IT-сфера в Україні рухається вперед ударними темпами, але "тиск на айтішників як був, так і залишається".

Олексій Мась (фото: facebook.com/alekseymas)

У мережі близькі та знайомі Мася розповідають про "хрещеного батька" української IT-сфери, лунають співчуття його рідним.

Фото: скрін постів (facebook.com/alekseymas)