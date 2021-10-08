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Помер Олексій Мась, "хрещений батько" української IT-сфери

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Києва, П'ятниця 08 жовтня 2021 21:54
Помер Олексій Мась, "хрещений батько" української IT-сфери Фото: Олексій Мась, співзасновник Української Банерної Мережі та творець EX.UA (Віталій Носач, Styler.rbc.ua)
Автор: Володимир Костирін

Помер Олексій Мась, знаменитий український айтішник та інтернет-підприємець, винахідник і співзасновник успішних стартапів, популярних файлообмінників. Діячеві уанета було тільки 47 років.

Скорботну звістку 8 жовтня повідомили рідні Мася на сторінці в Facebook.

Що стало причиною смерті поки не уточнюється, проте за словами сина айтішника, Олексій останні місяці хворів, а серце підприємця зупинилося 6 жовтня.

Про місце і дату похорону буде відомо пізніше.

Олексій Мась народився в Києві, навчався на радіофізичному факультеті КДУ.

У 90-х роках працював в Інституті НІІАСС та у відділі програмних засобів банку "Український капітал", в Нацбанку був провідним фахівцем.

Помер Олексій Мась, &quot;хрещений батько&quot; української IT-сфери

Олексій Мась (фото: facebook.com/alekseymas)

Мась створив поштову систему Mail.ua, яку пізніше купила Mail.ru, розробив програму створення візуальних листів Visual Letter, офлайн-карти Лондона, Барселони і Парижа для iPhone та iPad, Мегапопулярні в Україні файлообмінники Infostore і EX.UA, був співзасновником Української Банерної Мережі (УБМ), став одним з головних ідеологів найбільшого українського IT-форуму iForum, та багато іншого.

В останні роки працював IT&Digital-радником президента компанії "Київстар".

У 2016 році Мась в інтерв'ю Styler зізнався, що в той момент хотів "міняти країну, адже є важелі робити це через власний бізнес". Також він зазначав, що IT-сфера в Україні рухається вперед ударними темпами, але "тиск на айтішників як був, так і залишається".

Помер Олексій Мась, &quot;хрещений батько&quot; української IT-сфери

Олексій Мась (фото: facebook.com/alekseymas)

У мережі близькі та знайомі Мася розповідають про "хрещеного батька" української IT-сфери, лунають співчуття його рідним.

Помер Олексій Мась, &quot;хрещений батько&quot; української IT-сфериПомер Олексій Мась, &quot;хрещений батько&quot; української IT-сфериПомер Олексій Мась, &quot;хрещений батько&quot; української IT-сфериПомер Олексій Мась, &quot;хрещений батько&quot; української IT-сфериПомер Олексій Мась, &quot;хрещений батько&quot; української IT-сфери

Фото: скрін постів (facebook.com/alekseymas)

Раніше повідомлялося, що в січні у Львові помер відомий вчений і винахідник Зенон Готра у віці 78 років.

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