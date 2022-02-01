Умер актер и мастер боевых искусств Роберт Уолл: снимался вместе с Брюсом Ли и Чаком Норрисом

Уолл был обладателем черного пояса девятой степени по тансудо (корейское боевое искусство) под руководством Чака Норриса. Мужчины тренировались вместе много лет и даже были деловыми партнерами.

Помимо того, что он был мастером боевых искусств, Роберт Уолл также появлялся в важных ролях на киноэкране.

В 1972 году он снялся в фильме "Путь дракона", а в 1973-м принял участие в съемках картины "Выход дракона". В обоих фильмах главную роль сыграл легендарный Брюс Ли - самый известный мастер боевых искусств из когда-либо живших.

У Уолла и Ли была запоминающаяся, хотя и односторонняя, драка в "Выходе дракона".

Драка Брюса Ли и Роберта Уолла в фильме "Выход дракона" (видео: YouTube)

Интересно, что спустя годы после того, как они сняли сцену драки, Уолл рассказал, что Ли действительно сломал ему ребра. Перед сценой боя Ли сказал ему, что хочет ударить сильно.

Брюс Ли до съемок фильма был знаком с Уоллом 8 лет, поэтому он хотел, чтобы бой выглядел как можно более реалистичней.

Роберт Уолл родился 22 августа 1939 года в американском городе Сан-Хосе. В 1970 году Уолл выиграл чемпионат США по профессиональному карате. Был избран в Зал славы Профессиональной ассоциации каратэ.