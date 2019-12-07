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Умер актер из легендарного сериала "Друзья": первые подробности

STYLERПерсоны    07.12.2019 - 14:34
Умер актер из легендарного сериала "Друзья": первые подробности
Сериал "Друзья" (кадр из сериала)

Звезда легендарного американского сериала "Друзья" Роб Либман умер на 83-м году жизни

В США скончался знаменитый актер Роб Либман, который преставился благодаря игре в легендарном американском сериале "Друзья". На момент смерти знаменитости было 82 года. О кончине голливудской звезды рассказали в издании CNN со ссылкой на представителя артиста.

Стоит отметить, что в СМИ ранее не объявлялось о том, что актер имеет тяжелые заболевания. Сейчас представитель актера заявил, что причиной смерти Либмана стала пневмония.

Умер актер из легендарного сериала &quot;Друзья&quot;: первые подробности

Роб Либман (фото: кадр из сериала "Друзья")

Рон Либман родился 11 октября 1937 года в Нью-Йорке. На экранах - с середины пятидесятых: "На пороге ночи", "Бойня номер пять", "Каз" (титульная роль), "Она написала убийство". Лауреат премий "Эмми" и "Тони".

Был женат на актрисах Джессике Уолтер (Люсиль из "Замедленного развития") и Линде Лавин ("Элис").

Либман известен по роли отца Рэйчел в сериале "Друзья".

Роб Либман в сериале "Друзья"

Напомним, что ранее умерла легенда украинского кино.

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