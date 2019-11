Фанаты The Doors в печали: умер легендарный участник коллектива

Известный бас-гитарист записал вместе с группой The Doors три альбома

В США скончался известный музыкант, участник легендарной группы The Doors, бас-гитарист Даг Лубан. О его смерти сообщила Пэт Лубан, супруга музыканта, на своей странице в социальной сети Facebook.

Известно, что Дагу Лубану был 71 год. Причины его смерти не сообщаются.

"Слова не смогут выразить моей печали. Он был любовью всей моей жизни. Больше всего на свете я буду скучать по его смеху. Покойся с миром", - написала Пэт Лубан в социальной сети.

Даг Лубан был известным в США бас-гитаристом и продолжительное время он работал с коллективом The Doors. Именно его партии звучат в трех самых популярных альбомах группы- Strange Days, Waiting for the Sun и The Soft Parade.

Однако Лубан никогда не ездил с легендарной группой на гастроли и не участвовал в живых выступлениях вместе с Джимом Моррисоном и остальными участниками группы.

Даг Лубан (Фото: Doug Lubahn/Facebook)

На официальной странице коллектива The Doors в Twitter появились слова соболезнования в связи с кончиной Дага Лубана.

"Наши соболезнования родным, друзьям и поклонникам Дуга Лубана. Даг внес неизгладимый вклад в рок-н-ролл, и особенно в The Doors", - написали музыканты.

